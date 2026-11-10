Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

José Domingo Pérez en vivo defiende a su esposa y ¿liberarán CTS hasta el 2028? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Mundo

El 93,1% de los clientes afectados de Ueno Bank recibió parte de sus ahorros, según el Banco Central de Paraguay

Hasta el lunes, se habían desembolsado 2.126 billones de guaraníes, aproximadamente 340,4 millones de dólares, aunque aún quedan 128.000 cuentas por atender dentro del fondo de garantía.

Los pagos cubrirán montos de hasta 75 salarios mínimos, con diferencias pendientes por resolver. Foto: AFP.
Los pagos cubrirán montos de hasta 75 salarios mínimos, con diferencias pendientes por resolver. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

El Banco Central de Paraguay (BCP) informó que había completado devoluciones de ahorros al 93,1% de los clientes de Ueno Bank incluidos en el Fondo de Garantía de Depósitos, activado tras la intervención de la entidad por problemas de solvencia. Hasta el lunes, los desembolsos habían alcanzado 2.126 billones de guaraníes, equivalentes a unos 340,4 millones de dólares, aunque todavía quedaban alrededor de 128.000 cuentas por atender.

La cifra correspondía a 1.738.804 cuentas cubiertas por el mecanismo estatal. El porcentaje se calculó sobre el universo de clientes registrados con derecho a recibir los pagos, que el BCP había cifrado en aproximadamente 1.867 millones.

Video destacado

🔴 EN VIVO | PAPA LEÓN XIV EN ARGENTINA I COBERTURA DE SU VISITA A CÓRDOBA | 10 de noviembre | #lr

La diferencia incluía cuentas con bloqueos, certificados de depósito de ahorro y operaciones vinculadas a la Agencia Financiera de Desarrollo, entre otras situaciones pendientes de resolución.

LR Focus
Puedes ver

María Cristina Clemente, una notaria experta en herencias: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

lr.pe

Más del 90% de afectados recibieron devolución

El ritmo de las devoluciones se había acelerado durante la jornada del lunes, cuando 540.609 personas recibieron alrededor de 1,1 billones de guaraníes, unos 181,1 millones de dólares. "Con esto damos alcance ya al 93,1 % del total de personas que tenemos registradas con cuentas a pagar y que tienen garantía del Fondo de Garantía de Depósitos", explicó José Maciel, responsable del organismo que administraba esos recursos.

La primera tanda cubrió a los ahorristas con saldos de entre uno y 10 millones de guaraníes. La segunda comprendió las cuentas con montos superiores a esa cifra y hasta el equivalente a 40 salarios mínimos, unos 121,7 millones de guaraníes. En este último grupo, el BCP había aplicado descuentos por los préstamos que los clientes mantenían pendientes con Ueno Bank.

La cobertura legal del fondo alcanzaba hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes o unos 38.622 dólares. Por ello, todavía quedaba por transferir a determinados clientes la diferencia entre el límite de 40 salarios mínimos y el máximo garantizado. El BCP había señalado que esos pagos se completarían durante los días siguientes.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La increíble reflexión de 'El Principito' sobre la felicidad que todos los adultos deberían recordar: "Todas las personas mayores fueron al principio niños"

María Cristina Clemente, una notaria experta en herencias: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debatirán este martes la derogación de tres leyes procrimen

Mundo

La increíble reflexión de 'El Principito' sobre la felicidad que todos los adultos deberían recordar: "Todas las personas mayores fueron al principio niños"

María Cristina Clemente, una notaria experta en herencias: “Nunca aconsejaría a una persona de 70 u 80 años que haga donación de sus bienes”

Papa León XIV EN VIVO desde Córdoba, Argentina: sigue el minuto a minuto de la segunda misa, sus recorridos, mensajes, preparativos para su llegada al Perú

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debatirán este martes la derogación de tres leyes procrimen

Grupo Multipartidario del Congreso exige al Gobierno cumplir fallo de la Corte IDH e indemnizar a víctimas de La Oroya

Reelección encubierta: JEE de Arequipa proclama como alcalde al segundo regidor de Ahora Nación