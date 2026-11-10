El 93,1% de los clientes afectados de Ueno Bank recibió parte de sus ahorros, según el Banco Central de Paraguay Hasta el lunes, se habían desembolsado 2.126 billones de guaraníes, aproximadamente 340,4 millones de dólares, aunque aún quedan 128.000 cuentas por atender dentro del fondo de garantía.

El Banco Central de Paraguay (BCP) informó que había completado devoluciones de ahorros al 93,1% de los clientes de Ueno Bank incluidos en el Fondo de Garantía de Depósitos, activado tras la intervención de la entidad por problemas de solvencia. Hasta el lunes, los desembolsos habían alcanzado 2.126 billones de guaraníes, equivalentes a unos 340,4 millones de dólares, aunque todavía quedaban alrededor de 128.000 cuentas por atender.

La cifra correspondía a 1.738.804 cuentas cubiertas por el mecanismo estatal. El porcentaje se calculó sobre el universo de clientes registrados con derecho a recibir los pagos, que el BCP había cifrado en aproximadamente 1.867 millones.

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La diferencia incluía cuentas con bloqueos, certificados de depósito de ahorro y operaciones vinculadas a la Agencia Financiera de Desarrollo, entre otras situaciones pendientes de resolución.

Más del 90% de afectados recibieron devolución

El ritmo de las devoluciones se había acelerado durante la jornada del lunes, cuando 540.609 personas recibieron alrededor de 1,1 billones de guaraníes, unos 181,1 millones de dólares. "Con esto damos alcance ya al 93,1 % del total de personas que tenemos registradas con cuentas a pagar y que tienen garantía del Fondo de Garantía de Depósitos", explicó José Maciel, responsable del organismo que administraba esos recursos.

La primera tanda cubrió a los ahorristas con saldos de entre uno y 10 millones de guaraníes. La segunda comprendió las cuentas con montos superiores a esa cifra y hasta el equivalente a 40 salarios mínimos, unos 121,7 millones de guaraníes. En este último grupo, el BCP había aplicado descuentos por los préstamos que los clientes mantenían pendientes con Ueno Bank.

La cobertura legal del fondo alcanzaba hasta 75 salarios mínimos por persona física o jurídica, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes o unos 38.622 dólares. Por ello, todavía quedaba por transferir a determinados clientes la diferencia entre el límite de 40 salarios mínimos y el máximo garantizado. El BCP había señalado que esos pagos se completarían durante los días siguientes.