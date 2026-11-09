Parece una huella dactilar en el mar: una isla con muros de 23 kilómetros construidos en piedra seca En 14 hectáreas se extiende una red de muros de piedra seca que alcanza varios kilómetros. Vista desde el aire, recuerda a las líneas de una huella dactilar humana.

Baljenac es un pequeño islote situado cerca de Kaprije, en el archipiélago de Šibenik, al sur de Croacia. Su peculiar apariencia es el resultado de siglos de trabajo humano para ganar terrenos cultivables y proteger las plantaciones de las condiciones del entorno.

Según la Oficina de Turismo de la ciudad de Šibenik, el islote tiene una superficie aproximada de 0,14 kilómetros cuadrados, equivalente a 14 hectáreas. Las piedras que se retiraban de las parcelas para despejar el terreno se apilaban unas sobre otras hasta formar muros, sin necesidad de utilizar cemento, mortero ni otros materiales aglutinantes.

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Las paredes de piedra parecen tejidas en una zona que está completamente deshabitada. Foto: Shutterstock

Los muros protegían los cultivos del viento y la erosión

Los habitantes de la cercana isla de Kaprije construyeron estos muros durante el siglo XIX para delimitar sus terrenos agrícolas y preservar las zonas de cultivo. Las estructuras también ayudaban a reducir la erosión del suelo y protegían las plantaciones de los fuertes vientos.

Entre los cultivos que se desarrollaban en la zona destacaban las vides y las higueras. Otras referencias sobre la actividad agrícola de las islas croatas también mencionan los olivares como parte de la producción tradicional.

La acumulación de estas construcciones en una superficie tan reducida terminó creando un entramado de líneas que distingue a Baljenac de otros islotes del Adriático. Desde el aire, los muros parecen reproducir los surcos de una huella dactilar, una comparación que le ha dado reconocimiento internacional.

Una técnica de construcción reconocida por la UNESCO

En 2018, la UNESCO incorporó el arte de construir muros de piedra seca a su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, mediante una candidatura conjunta de varios países. Este reconocimiento protege los conocimientos y las técnicas tradicionales de construcción, transmitidos entre generaciones, y no supone que Baljenac haya sido declarada Patrimonio Mundial.

Aunque existe una versión que relaciona los primeros muros de la isla con la protección de comunidades cristianas frente a las incursiones otomanas durante los siglos XVI y XVII, la configuración agrícola que caracteriza actualmente al islote se consolidó durante el siglo XIX.

Baljenac no tiene habitantes permanentes, senderos acondicionados ni un embarcadero, según la oficina de turismo local. Por ello, sus muros se aprecian principalmente desde el mar o mediante fotografías aéreas, que permiten observar cómo miles de piedras terminaron formando una gigantesca huella dactilar sobre el paisaje croata.