Unicef advierte que cada 22 horas un menor de edad es reclutado por grupos armados en Colombia: "Compromete el futuro" Durante cinco años, más de 1.570 menores fueron reclutados, con un aumento del 300% entre 2019 y 2024. Las disidencias de las FARC y el ELN son responsables de la mayoría de los casos.

Al menos un niño, niña o adolescente era reclutado cada 22 horas por grupos armados ilegales en Colombia, según advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que instó a las autoridades a priorizar la prevención de este delito y reforzar la protección de la infancia en los territorios afectados por el conflicto.

"El reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes no es inevitable. Es prevenible y juntos tenemos la responsabilidad de garantizar que cada niño y niña en Colombia crezca seguro, protegido, educado y libre para desarrollar todo su potencial", afirmó Vanessa Fraizer, representante especial del secretario general de la ONU para los niños y los conflictos armados.

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De acuerdo con Unicef, más de 1.570 menores habían sido reclutados durante los cinco años anteriores, mientras que los casos habían aumentado un 300 % entre 2019 y 2024. Las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) figuraban entre los principales responsables señalados.

La advertencia se produjo durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Prevención del Reclutamiento, celebrada el 6 de noviembre en Bogotá y organizada por los gobiernos de Suecia y Canadá junto con Unicef.

En el encuentro participaron representantes del Gobierno colombiano y de organismos internacionales, que plantearon la necesidad de abordar el problema mediante una estrategia coordinada en materia de seguridad, educación, justicia, protección, desarrollo y transformación territorial.

“Prevenir el reclutamiento”

El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que la prevención y la atención a quienes habían sufrido el reclutamiento eran fundamentales para interrumpir la reproducción de la violencia. “Prevenir el reclutamiento y recibir de vuelta a quienes han sufrido, es la forma más eficaz de romper el ciclo de la violencia en Colombia. La niñez tiene que ser protegida y salvaguardada en todo momento”, afirmó. También advirtió: “El reclutamiento no destruye únicamente el proyecto de vida de un niño, una familia o una comunidad: compromete el futuro de un país”.

Por su parte, Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia, pidió fortalecer la aplicación de los mecanismos institucionales y garantizar que llegaran oportunamente a las zonas donde los menores afrontaban mayores riesgos. Entre las medidas propuestas figuraron ampliar la presencia del Estado en esos territorios, asegurar el acceso a la educación y a oportunidades para los jóvenes y reforzar la protección en los entornos digitales, utilizados por los grupos armados para contactar y atraer a menores.

La discusión del próximo Plan Nacional de Desarrollo fue señalada por los participantes como una oportunidad para convertir esos compromisos en políticas públicas y recursos concretos. La respuesta, coincidieron, debía involucrar tanto a las instituciones estatales como a las organizaciones sociales y la comunidad internacional.

Los registros de la Defensoría del Pueblo ofrecieron otra dimensión del problema. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, la entidad identificó 113 casos de reclutamiento de menores. Del total, el 58 % correspondió a niños y adolescentes y el 42 % a niñas y adolescentes. En cuanto a la pertenencia étnica, el 24 % de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas, el 9 % a población afrocolombiana y el 67 % no estaba registrado bajo ninguna pertenencia étnica.

La Defensoría advirtió que la reducción de los casos respecto de años anteriores no implicaba necesariamente que el reclutamiento hubiera disminuido. En la distribución de los registros de 2026, el Estado Mayor Central (EMC) concentró el 26,5 % de los casos; el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, el 21,2 %, y el ELN, el 20,4 %.