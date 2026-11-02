Pagan hasta 5.000 euros por gramo: es más caro que el oro, pero cada vez hay más buscadores La composición, el estado de conservación, la rareza y el origen de las rocas espaciales pueden determinar su atractivo para coleccionistas y científicos.

Los meteoritos pueden alcanzar precios muy elevados en el mercado de coleccionistas. Según Stephan Decker, gestor del museo de meteoritos de Oberwesel en Alemania y comerciante especializado en estos cuerpos celestes, un solo gramo puede llegar a costar 5.000 euros, aunque su valor depende de diferentes características.

¿Los meteoritos son más valiosos que el oro?

Encontrar un fragmento de meteorito después de su llegada a la Tierra no es sencillo. La búsqueda puede requerir investigación, financiación y también algo de suerte. Sin embargo, cuando se localiza un ejemplar, su valor puede superar ampliamente al de otros materiales conocidos.

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De acuerdo con Decker, el precio de los meteoritos puede oscilar entre aproximadamente 1 y 5.000 euros por gramo. El segundo artículo utilizado como fuente compara esta última cifra con el precio indicado para un gramo de oro de pureza 999, situado en unos 150 euros. De esta manera, un meteorito en el extremo superior de esa valoración podría costar varias veces más que el metal precioso.

“El valor de los meteoritos puede variar desde alrededor de 1 hasta 5.000 euros por gramo”, señala Decker en una entrevista a SWR.

No todos los meteoritos son valiosos

El precio de un fragmento no depende únicamente de que proceda del espacio. Su composición química y mineral, el estado de conservación, la frescura del hallazgo y la rareza del tipo de meteorito son algunos de los factores que pueden determinar cuánto vale.

Los ejemplares poco comunes despiertan un interés especial entre coleccionistas y científicos. Entre ellos se encuentran meteoritos que contienen minerales inusuales o fragmentos que proceden de la Luna o Marte.

Por eso, dos fragmentos encontrados después de una misma caída no necesariamente tienen el mismo valor. Las características de cada pieza pueden hacer que su precio sea muy diferente.

Un meteorito encontrado no siempre pertenece a quien lo halló

En Alemania, las normas sobre estos hallazgos varían según el estado federado. En muchas zonas, si un fragmento cae en una propiedad o en determinados terrenos públicos, la persona que lo encuentra puede reclamarlo como propio.

Pero existe una excepción importante. Cuando un meteorito es considerado especialmente valioso para la ciencia, las autoridades pueden reclamarlo para el Estado federado. En ese caso, la persona o institución responsable del hallazgo puede recibir una recompensa.

Esta situación podría aplicarse a los fragmentos relacionados con el meteorito que atravesó recientemente la atmósfera sobre Alemania y provocó daños en una vivienda de Koblenz-Güls. El fenómeno fue visible durante unos seis segundos y varios testigos lo grabaron con sus teléfonos. Si los fragmentos fueran encontrados en la propiedad afectada por sus dueños, estos podrían reclamarlos según la normativa descrita.