Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

La policía escocesa investiga las estancias del pederasta Jeffrey Epstein y el entonces príncipe Andrés

Las autoridades analizan si Balmoral fue utilizado para trasladar a jóvenes con fines de explotación sexual, lo que podría agravar la situación del príncipe Andrés.

Las diligencias se centran en presuntas visitas de Epstein y Ghislaine Maxwell. Foto: AFP.
Las diligencias se centran en presuntas visitas de Epstein y Ghislaine Maxwell. Foto: AFP.
Por
google iconLa República en Google

La relación entre Jeffrey Epstein y Andrew Mountbatten-Windsor vuelve a situar a la familia real británica bajo escrutinio. La policía escocesa abrió investigaciones activas sobre las posibles visitas del financiero estadounidense y su cómplice Ghislaine Maxwell al castillo de Balmoral, propiedad privada del rey Carlos III, tras recibir información sobre presuntos hechos ocurridos en 1999.

La investigación busca determinar si la residencia real fue utilizada para trasladar a jóvenes con fines de explotación sexual. Según publicó 'Daily Express', Epstein, Maxwell y el entonces príncipe Andrés habrían empleado Balmoral como punto de encuentro para llevar allí a mujeres jóvenes.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Las autoridades escocesas confirmaron que recibieron información que motivó las diligencias, aunque evitaron ofrecer detalles sobre su alcance. Consideraron inapropiado pronunciarse públicamente debido a que la prioridad debe ser las necesidades de las víctimas sobrevivientes. También señalaron que las pesquisas se encuentran en una fase inicial.

Balmoral pertenecía a la reina Isabel II cuando ocurrieron los hechos señalados y actualmente forma parte de las propiedades privadas de su hijo, Carlos III. La posible utilización de este recinto introduce una nueva línea de investigación sobre los vínculos entre el expríncipe y el delincuente sexual estadounidense, fallecido en prisión en 2019.

Puedes ver

Una madre de 9 hijos y abuela de 12 nietos recibe una casa construida en 15 horas con dos toneladas de plástico reciclado en Brasil

lr.pe

Las investigaciones alcanzan a otras propiedades

Las pesquisas escocesas no son las únicas que involucran a Mountbatten-Windsor. Al menos nueve servicios policiales del Reino Unido investigan distintos aspectos de sus relaciones con Epstein. Entre las diligencias figuran una investigación sobre un vuelo de 2006, presuntamente fletado por el financiero para trasladar mujeres al Reino Unido a través del aeropuerto de Edimburgo.

Además, documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero incluyeron referencias a las visitas de Epstein y Maxwell a propiedades vinculadas con la familia real, entre ellas Sandringham, en Norfolk, y Balmoral, en 1990.

Los archivos también contenían fotografías que mostraban la cercanía entre ambos hombres. En una de ellas, Andrés aparece sobre una mujer joven cuyo rostro permanece oculto, mientras que otra muestra a Epstein y Maxwell posando juntos frente a un edificio de la finca escocesa.

Otro frente corresponde a la investigación de la policía de Thames Valley sobre la denuncia de una mujer que asegura haber sido víctima de trata de personas y trasladada al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe. Según su abogado, el encuentro habría ocurrido en 2010, cuando ella tenía 20 años, en el Royal Lodge, dentro del complejo del castillo de Windsor.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz masivo en Lima, Callao y regiones del país: revisa los horarios y zonas sin servicio entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre

Asesinan a teniente gobernador de Recuaycito tras interceptarlo en carretera de La Libertad

En 1978, arrojaron neumáticos rellenos de cemento en el fondo del océano y crearon un arrecife artificial: ahora alberga peces, langostas y otros animales marinos

Mundo

En 1978, arrojaron neumáticos rellenos de cemento en el fondo del océano y crearon un arrecife artificial: ahora alberga peces, langostas y otros animales marinos

Pese a haber sido saqueada hace siglos, esta tumba egipcia conserva sus pinturas y jeroglíficos: tiene 3.400 años y se encuentra a 14 metros bajo tierra

Mahatma Gandhi, figura clave de la independencia de la India, expresó una reflexión sobre la responsabilidad hacia los demás: «Vive más sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Delincuencia organizada, extorsión y sicariato, están poniendo en jaque a la sociedad

Pleno del JNE revisará de oficio actas de proclamación, pero sigue sin pronunciarse sobre reelección encubierta

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”