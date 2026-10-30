La policía escocesa investiga las estancias del pederasta Jeffrey Epstein y el entonces príncipe Andrés Las autoridades analizan si Balmoral fue utilizado para trasladar a jóvenes con fines de explotación sexual, lo que podría agravar la situación del príncipe Andrés.

La relación entre Jeffrey Epstein y Andrew Mountbatten-Windsor vuelve a situar a la familia real británica bajo escrutinio. La policía escocesa abrió investigaciones activas sobre las posibles visitas del financiero estadounidense y su cómplice Ghislaine Maxwell al castillo de Balmoral, propiedad privada del rey Carlos III, tras recibir información sobre presuntos hechos ocurridos en 1999.

La investigación busca determinar si la residencia real fue utilizada para trasladar a jóvenes con fines de explotación sexual. Según publicó 'Daily Express', Epstein, Maxwell y el entonces príncipe Andrés habrían empleado Balmoral como punto de encuentro para llevar allí a mujeres jóvenes.

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Las autoridades escocesas confirmaron que recibieron información que motivó las diligencias, aunque evitaron ofrecer detalles sobre su alcance. Consideraron inapropiado pronunciarse públicamente debido a que la prioridad debe ser las necesidades de las víctimas sobrevivientes. También señalaron que las pesquisas se encuentran en una fase inicial.

Balmoral pertenecía a la reina Isabel II cuando ocurrieron los hechos señalados y actualmente forma parte de las propiedades privadas de su hijo, Carlos III. La posible utilización de este recinto introduce una nueva línea de investigación sobre los vínculos entre el expríncipe y el delincuente sexual estadounidense, fallecido en prisión en 2019.

Las investigaciones alcanzan a otras propiedades

Las pesquisas escocesas no son las únicas que involucran a Mountbatten-Windsor. Al menos nueve servicios policiales del Reino Unido investigan distintos aspectos de sus relaciones con Epstein. Entre las diligencias figuran una investigación sobre un vuelo de 2006, presuntamente fletado por el financiero para trasladar mujeres al Reino Unido a través del aeropuerto de Edimburgo.

Además, documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero incluyeron referencias a las visitas de Epstein y Maxwell a propiedades vinculadas con la familia real, entre ellas Sandringham, en Norfolk, y Balmoral, en 1990.

Los archivos también contenían fotografías que mostraban la cercanía entre ambos hombres. En una de ellas, Andrés aparece sobre una mujer joven cuyo rostro permanece oculto, mientras que otra muestra a Epstein y Maxwell posando juntos frente a un edificio de la finca escocesa.

Otro frente corresponde a la investigación de la policía de Thames Valley sobre la denuncia de una mujer que asegura haber sido víctima de trata de personas y trasladada al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe. Según su abogado, el encuentro habría ocurrido en 2010, cuando ella tenía 20 años, en el Royal Lodge, dentro del complejo del castillo de Windsor.