Gana Diario del martes 25 de agosto: resultados y números ganadores del sorteo
Resultados del Gana Diario de martes 25 de agosto: conoce los números ganadores, el número de sorteo y todos los detalles del último sorteo de la lotería.
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¿Participaste en el sorteo de Gana Diario? Revisa aquí los resultados y números ganadores de Gana Diario de este martes 25 de agosto. El sorteo se realiza todos los días y los resultados oficiales se conocen después de la hora establecida por la organización.
Resultados Gana Diario del martes 25 de agosto
Los números ganadores del sorteo de Gana Diario del martes 25 de agosto son:
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31 - 19 - 25 - 10 - 27
- Fecha del sorteo: martes 25 de agosto
- Número de sorteo: 4684
- Números ganadores: 31 - 19 - 25 - 10 - 27
- Hora aproximada de publicación: 20.30 horas (hora peruana)
Los resultados corresponden al sorteo de Gana Diario realizado el martes 25 de agosto. Se recomienda verificar los números con la información oficial antes de realizar cualquier reclamo.
¿A qué hora se juega Gana Diario?
El sorteo de Gana Diario se realiza todos los días, de lunes a domingo. Los resultados se conocen después de las 20.30 horas (hora peruana), aproximadamente.
¿Cómo saber si gané en Gana Diario?
Para comprobar si obtuviste un premio, compara los números de tu boleto con los resultados oficiales del sorteo de Gana Diario martes 25 de agosto.
Si tu boleto coincide con una combinación premiada, verifica las condiciones y plazos establecidos por la organización para efectuar el cobro correspondiente.