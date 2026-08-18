Aluviones obligan a evacuar sectores de Tocopilla mientras se mantiene la Región de Antofagasta bajo emergencia

Las autoridades han movilizado recursos para enfrentar la emergencia, priorizando la seguridad de la población. Foto: AFP.

Las autoridades han movilizado recursos para enfrentar la emergencia, priorizando la seguridad de la población. Foto: AFP.

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Un sistema frontal mantiene bajo emergencia a la Región de Antofagasta, donde las lluvias provocaron la activación de quebradas y el descenso de barro en Tocopilla. El fenómeno obligó a evacuar sectores de la comuna y llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar alerta roja para Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla.

La medida comenzó a regir este martes 18 de agosto y permanecerá vigente hasta que las condiciones así lo ameriten. Con ella, las autoridades pueden movilizar todos los recursos disponibles para enfrentar la emergencia y reducir sus efectos sobre la población.

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En Tocopilla, el avance del barro provocó el arrastre de vehículos y anegamientos en calles. Registros difundidos en redes sociales muestran la fuerza con la que el material descendió por sectores habitados, especialmente en la zona de Pacífico Norte.

La situación llevó a Senapred a ordenar la evacuación de Pacífico Norte, Tres Marías, 5 de Octubre, 18 de Septiembre, Almirante Riveros y O’Higgins. Los llamados fueron reforzados mediante mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) enviados a los teléfonos celulares de los habitantes.

Las evaluaciones técnicas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) establecen una muy alta posibilidad de aluviones y derrumbes en el litoral entre Tocopilla y Taltal y en sectores de la cordillera de la costa.

La emergencia vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de las ciudades del norte chileno frente a las lluvias intensas. Antofagasta sufrió en 1991 uno de los episodios más graves de su historia, cuando un aluvión dejó al menos 90 personas fallecidas, una docena de desaparecidos y cerca de 20.000 damnificados.

En el episodio actual, los organismos de emergencia mantienen vigilancia sobre quebradas, rutas y zonas pobladas mientras continúan las precipitaciones. La prioridad es evitar que el material que baja desde los sectores altos alcance áreas habitadas. Para ello, Senapred mantiene activado el sistema de evacuación y la movilización de recursos en las cuatro comunas bajo alerta roja.

Lluvias mantienen activo el riesgo

Los albergues habilitados comenzaron a recibir a personas evacuadas. Según los antecedentes entregados, unas 2.000 personas fueron trasladadas hacia zonas seguras, mientras que 540 internos del Centro Penitenciario de Tocopilla fueron derivados preventivamente a recintos de Antofagasta.

La alcaldesa Ljubica Kurtovic insistió en que abandonar las viviendas resulta fundamental cuando existe riesgo de una nueva bajada de material. "Eso es lo que nos ha costado bastante a las autoridades locales, que la gente pueda dejar su hogar y resguardar sus vidas, más que sus bienes materiales", sostuvo.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene una alarma por precipitaciones intensas en el litoral de Tocopilla y Taltal y en la cordillera de la costa. Además, existe una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes que se extenderá hasta el miércoles 19 de agosto.

En Tocopilla se registraron cerca de ocho milímetros de lluvia en una hora, mientras que la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, informó en 'T13 Tarde' que se había observado un pulso de cuatro milímetros por hora y que podían repetirse precipitaciones de similar intensidad durante la tarde.

El escenario también provocó la suspensión temporal de actividades educativas y una reducción de la circulación del transporte público.

Fuera de Tocopilla, el temporal dejó además una víctima fatal en la Ruta 1, cerca de Taltal. El accidente ocurrió en el kilómetro 28, donde la presencia y caída de rocas sobre la carretera provocó el hecho.

Alerta para las comunidades expuestas

El fenómeno también mantiene atentos a representantes de la comunidad boliviana residente en la zona. El Consulado de Bolivia en Antofagasta activó mecanismos de comunicación para informar a sus connacionales y coordinar eventuales acciones de emergencia.

"Nosotros, como corresponde, nos toca comunicarnos con la colectividad boliviana", señaló el cónsul boliviano en Antofagasta, Efraín Balderas. Las sedes de la comunidad boliviana ubicadas en distintos campamentos podrían utilizarse como espacios de resguardo en caso de que algunas familias necesiten abandonar sus viviendas.

Balderas llamó a respetar las instrucciones oficiales y seguir los protocolos de evacuación. "También la municipalidad ha preparado puntos de emergencia, lo que es el albergue", añadió.

Entre los recintos disponibles en Antofagasta se encuentran el liceo A-22, el liceo A-26, la escuela D-74, la escuela F-78 y el estadio regional Calvo y Bascuñán.