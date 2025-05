Así puedes recibir la bendición del Papa León XIV: pasos clave para alcanzar la gracia del Santo Padre en 2025

El Dicasterio para la Caridad, que es la oficina responsable de esta labor, también expide estos diplomas en papel pergamino. Estos son rubricados por el Limosnero de Su Santidad, quien tiene la potestad de entregarlos.

Tal como manifiesta el sitio oficial del dicasterio, los beneficios generados por esta actividad se destinan íntegramente a obras de caridad. Entre las funciones del Limosnero está la gestión de la cuenta de caridad del Papa, la cual se emplea para ayudar a personas en situaciones de necesidad extrema, de acuerdo con los principios del Evangelio.

Existen dos formas de obtener estas bendiciones: presencialmente en el Vaticano o mediante internet. Las personas que se encuentren en la Ciudad del Vaticano pueden acudir a las oficinas de la Limosnería Apostólica, a las que se accede por la Puerta de Santa Ana, ubicada a la derecha de la Columnata de la Plaza de San Pedro.

El horario de atención es lunes, miércoles, viernes y sábados de 8.30 a. m. a 1.30 p. m.; mientras que los martes y jueves es de 8.30 a. m. a 5.30 p. m.

Quienes opten por el proceso en línea deben ingresar al portal oficial (elemosineria.va) y seguir estos pasos: seleccionar la ocasión para la bendición, elegir un modelo de pergamino, completar los datos que se imprimirán en el documento, registrar a la persona solicitante, especificar la dirección de envío y efectuar el pago con tarjeta de crédito. Al finalizar, se enviará una confirmación por correo electrónico.

PUEDES VER: Biógrafo del Papa Francisco revela que pontífice se reunía cada sábado con Robert Prevost

¿Cómo puedo obtener la bendición del papa León XIV?

Para las bendiciones relacionadas con sacramentos, profesiones religiosas o aniversarios, es necesario indicar la fecha, el nombre de la iglesia y el lugar de la celebración.

En casos de aniversarios matrimoniales o cumpleaños, la persona solicitante debe asegurar que la o el beneficiario es católico practicante, que no pertenece a grupos no católicos, no vive en concubinato, no está casado solo por lo civil ni divorciado, y que no está sujeto a sanciones canónicas ni ejerce cargos públicos.

Los pergaminos solicitados en línea se envían por correo postal en un plazo de 30 días o pueden recogerse en las oficinas en 25 días. El costo oscila entre 20 y 30 euros, y los gastos de envío varían según el destino: 25 euros para Estados Unidos, Canadá, México, América Central y del Sur, Oceanía y Asia; y 20 euros para Europa, excluyendo Italia y el Reino Unido.