Mientras Europa lo rechaza, estos países de América Latina le compran carne de pollo a Estados Unidos

Mientras la Unión Europea mantiene restricciones a la importación de carne de pollo desde Estados Unidos por razones sanitarias, varios países de América Latina incrementó su demanda. México lidera la lista como el principal comprador, seguido por naciones como Cuba, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Perú y Chile. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., las exportaciones de carne de pollo hacia América Latina superan los mil millones de dólares anuales.

La razón del rechazo europeo se basa en el uso de tratamientos químicos como el lavado con cloro para desinfectar el pollo, una práctica común en Estados Unidos, pero prohibida en Europa. Esta diferencia refleja los distintos enfoques regulatorios entre Europa y América Latina frente a la seguridad alimentaria.

Los países de América Latina que importan pollo de Estados Unidos

Aunque las barreras sanitarias impiden que el pollo estadounidense llegue a Europa, en América Latina la situación es diferente, con varios países convirtiéndose en mercados clave para este producto. México, como principal destino tanto en la región como a nivel mundial, importa carne y productos avícolas estadounidenses por un valor aproximado de 1.500 millones de dólares.

Cuba también ocupa un lugar destacado entre los compradores de pollo estadounidense, con importaciones que alcanzan los 262 millones de dólares y representan un 80% de los productos agrícolas adquiridos al país norteamericano. Adicionalmente, países como Guatemala, República Dominicana, Colombia, Perú y otros son parte del mercado relevante para la industria avícola de Estados Unidos.

¿Desde cuándo Europa rechaza el pollo de Estados Unido?

La prohibición de la Unión Europea y el Reino Unido a las importaciones de carne de pollo estadounidense, vigente desde 1997, surgió por las discrepancias entre los métodos de producción de Estados Unidos y las estrictas normativas de seguridad alimentaria europeas.

Aunque los productores norteamericanos realizaron ajustes en sus prácticas y continúan presionando para ingresar al mercado europeo, la restricción permaneció inalterable a lo largo de los años. En semanas recientes, el gobierno de Trump retomó este tema, generando renovados debates sobre los estándares alimentarios y las implicaciones comerciales de esta medida.

La razón por la que Europa no le compra pollo a Estados Unidos

"En la UE se enfocan en la etapa precosecha, cuando el animal está vivo y realizan intervenciones como la vacunación de los animales o el suministro de aditivos naturales en los alimentos. Y en EE.UU. se enfocan en el aspecto postcosecha", explicó el profesor Byron Chaves, experto en alimentos de la Universidad de Nebraska-Lincoln, para la BBC.

De acuerdo con el informe presentado por la BBC, en Estados Unidos los métodos de desinfección del pollo incluyen el uso de fórmulas que se aplican directamente sobre los animales sacrificados para eliminar bacterias. Estas prácticas son cuestionadas por los reguladores europeos debido a que no se alinean con las estrictas normativas sanitarias del continente.

"En Europa no se permite el uso de químicos porque dicen 'si no está en la regulación explícitamente, entonces está prohibido'. En EE.UU., la forma en que se ve es 'si no está en la regulación, entonces lo podemos usar'", indica Chaves.