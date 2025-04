Real ID en California: si no cumples estos requerimientos no podrás abordar un avión desde mayo 2025

A partir del 7 de mayo de 2025, los residentes de California deberán contar con un Real ID para abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos. Esta nueva medida, que forma parte de una ley federal implementada tras los atentados del 11 de septiembre, tiene como objetivo reforzar la seguridad en aeropuertos y edificios federales. A partir de esa fecha, una licencia de conducir convencional ya no será suficiente para viajar en avión dentro del país, por lo que es crucial obtener esta credencial.

El Real ID no solo será necesario para abordar vuelos, sino también para ingresar a instalaciones federales, como bases militares o edificios gubernamentales. Si aún no has obtenido tu Real ID en California, es importante que te familiarices con los requisitos y documentos necesarios para evitar complicaciones en el futuro cercano.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Real ID en California?

Según el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), para obtener un REAL ID en el estado, los residentes deben cumplir con una serie de requisitos. A continuación, se presentan los pasos que debes seguir:

Completar la solicitud en línea en el sitio web del DMV.

Reunir los documentos necesarios que verifiquen tu identidad, número de Seguro Social y residencia en California.

Programar una cita en una oficina del DMV para presentar los documentos y finalizar el proceso.

¿Cuáles son los documentos necesarios para solicitar el Real ID en California?

Según el DMV de California, es esencial presentar ciertos documentos para completar la solicitud del Real ID. Estos documentos deben ser originales y pueden incluir los siguientes:

Prueba de identidad (uno de los siguientes):

(uno de los siguientes): Acta de nacimiento emitida por una oficina de estadísticas vitales.

Pasaporte estadounidense vigente.

Certificado de naturalización o ciudadanía.

Prueba de número de Seguro Social (uno de los siguientes):

(uno de los siguientes): Tarjeta de Seguro Social.

Formulario W-2 o 1099.

Talón de pago que muestre el número completo de Seguro Social.

Prueba de residencia en California (dos de los siguientes):

(dos de los siguientes): Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad.

Factura de servicios públicos reciente.

Estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.

Prueba de cambio de nombre legal (si aplica):

(si aplica): Certificado de matrimonio.

Orden judicial de cambio de nombre.

¿Qué sucederá si no obtienes el Real ID después del 7 de mayo de 2025?

Según el DMV, si no cuentas con un Real ID después del 7 de mayo de 2025, no podrás abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos ni acceder a instalaciones federales seguras. En su lugar, tendrás que presentar un pasaporte válido u otra forma de identificación aceptada por el gobierno federal.

Es importante tener en cuenta que este cambio afectará a todos los viajeros mayores de 18 años, por lo que es recomendable comenzar el proceso de solicitud lo antes posible para evitar inconvenientes.