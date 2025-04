James Osgood, de 55 años, renunció a sus apelaciones y pidió ser ejecutado en Alabama, afirmando que no quiere que su caso sea usado en protestas contra la pena de muerte. Foto: Alabama Department of Corrections

James Osgood, de 55 años, renunció a sus apelaciones y pidió ser ejecutado en Alabama, afirmando que no quiere que su caso sea usado en protestas contra la pena de muerte. Foto: Alabama Department of Corrections

En Alabama, un condenado a muerte ha renunciado a sus apelaciones para retrasar la aplicación de su sentencia. James Osgood, de 55 años, ha pedido que la pena de muerte se lleve a cabo de inmediato porque cree firmemente en el principio de justicia retributiva. Osgood insiste en que, después de cometer un crimen tan atroz, no merece continuar viviendo y, por lo tanto, no merece seguir viviendo y prefiere afrontar la condena de muerte.

El caso de James Osgood resalta las tensiones que existen en torno a la pena de muerte en el país. A pesar de las apelaciones que podrían haber evitado o demorado su ejecución, Osgood ha optado por renunciar a cualquier recurso legal. “La razón por la que desistí de mi apelación es que soy culpable de asesinato”, expresó de manera clara.

¿Por qué este recluso en Alabama se negó a apelar su caso y exigió su pena de muerte?

James Osgood ha decidido no apelar su condena, a pesar de que existían vías legales que podrían haberle permitido evitar la ejecución. Cree que esta decisión refleja lo que considera una forma de justicia retributiva. “Creo firmemente, como dije en el tribunal, en la ley de ojo por ojo, diente por diente. Quité una vida, así que la mía está perdida", declaró en una entrevista telefónica desde prisión. Para él, la pena de muerte es el castigo apropiado por el asesinato de Tracy Lynn Brown en 2010.

Osgood ha expresado su arrepentimiento, no solo por el crimen en sí, sino también por el dolor que ha infligido a la familia de la víctima y a la suya propia. En sus propias palabras, “no voy a pedir perdón, porque sé que no pueden dármelo”. A pesar de las disculpas que ha ofrecido, es claro que siente que su vida ha perdido todo sentido y que la justicia debe prevalecer según sus propios principios.

¿Qué ocurrió en el crimen por el cual James Osgood exige su pena de muerte?

El crimen que condenó a James Osgood a la ejecución se produjo en 2010, cuando él y su pareja de entonces violaron sexualmente a Tracy Lynn Brown antes de asesinarla brutalmente. El delito perturbó a la población de Chilton County, Alabama, por la violencia extrema y la crueldad con la que Osgood atacó a la víctima. Tras los hechos, fue arrestado y sentenciado a muerte por asesinato en primer grado.

Tras el caso, Osgood, fue sentenciado a muerte en Alabama, ya que, renunció a sus derechos legales con el argumento de que su crimen no tiene justificación y que no debe seguir vivo. Aseguró que su creencia en el principio del “ojo por ojo” es la razón por la que no desea que su caso sea utilizado para cuestionar la pena de muerte en Estados Unidos.