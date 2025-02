La activista y madre buscadora Ceci Flores ha lanzado un angustioso llamado a los grupos criminales que operan en México. A través de un video publicado en su cuenta de X (CeciPatriciaF), la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora pidió a los cárteles que le proporcionen información sobre el paradero de sus hijos, Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, quienes desaparecieron en 2015 y 2019, respectivamente.

En su mensaje, Flores lamentó que el país esté controlado por el crimen organizado y expresó su desesperación por encontrar a sus hijos antes de morir. “Sabemos que la soberanía de México está en manos de los cárteles. Ellos deciden quién vive, quién muere y quién desaparece. Son dueños del país y del mundo entero”, expresó con dolor.

Un pedido de una madre: “No me quiero ir de este mundo sin encontrarlos”

Ceci Flores ha dedicado los últimos años de su vida a la búsqueda de su familia y de miles de desaparecidos por cárteles en México. Su activismo ha sido fundamental para visibilizar la crisis de desapariciones que afecta al país.

A pesar de que las autoridades han detenido a algunos de los presuntos responsables, hasta el momento no han logrado ubicar a sus hijos. Uno de los implicados en la desaparición, Alfonso "N", se encuentra preso, pero por un delito de homicidio y no por la desaparición de los jóvenes.

“Les suplico que me digan dónde están mis hijos. No me quiero ir de este mundo sin encontrarlos”, clamó la activista en su mensaje dirigido al crimen organizado.

Crisis de desapariciones en México: más de 110 mil personas siguen sin ser localizadas

El caso de los hijos de Ceci Flores es solo un reflejo de la alarmante crisis de desapariciones que enfrenta el país. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay más de 110 mil personas reportadas como desaparecidas.

Las cifras han incrementado drásticamente en los últimos años, con miles de familias viviendo en la incertidumbre. Entre los estados con mayor número de desapariciones destacan:

Jalisco

Tamaulipas

Estado de México

Veracruz

Nuevo León

El trabajo de colectivos como Madres Buscadoras de Sonora ha sido clave en la localización de cuerpos y fosas clandestinas, muchas veces sin apoyo de las autoridades.

PUEDES VER Viajó a Colombia para operarse y al intentar cruzar la frontera con Venezuela fue arrestada: tenía orden de búsqueda de Interpol

El miedo y las amenazas no detienen la lucha de las madres buscadoras

El activismo de Ceci Flores y otras madres buscadoras ha traído consigo serias amenazas por parte de quienes operan en la impunidad. Recientemente, denunció haber sido intimidada por la madre de Alfonso "N", quien le advirtió que no hablara más sobre el caso de su hijo.

“A su madre que me amenazó hace unos días, le recomiendo que agradezca a la vida porque tendrá una celda para visitarlo y no necesitará vivir con el recuerdo de su voz. Siempre lo he dicho: es mejor tener un hijo preso que desaparecido”, escribió la activista en sus redes sociales.

A pesar del peligro, su determinación sigue firme. “Le pido a los verdaderos dueños de nuestro país, a los cárteles, que hagan algo para que mi hijo sea devuelto a casa”, suplicó.

Los hijos de Ceci Flores: un caso sin respuestas

El drama de la familia Flores Armenta comenzó en 2015, cuando Alejandro Guadalupe Islas Flores desapareció el 30 de octubre en Los Mochis, Sinaloa. Cuatro años después, el 4 de mayo de 2019, en Bahía de Kino, Sonora, desaparecieron sus otros dos hijos: Marco Antonio Sauceda Rocha y Jesús Adrián Sauceda Rocha.

Días después, Jesús Adrián, de 15 años, fue liberado con vida. Sin embargo, el paradero de los otros dos sigue siendo un misterio. La desesperación de su madre crece con cada día que pasa sin noticias.