Putin sería operado por un cáncer y tendría que dejar la presidencia, aseguran medios

El presidente ruso, Vladimir Putin, podría verse obligado a dejar “durante algunos días” el control de la ofensiva militar en Ucrania, ya que, según medios rusos, se someterá a una operación por cáncer. Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad y exjefe del FSB, tomaría el mando de la invasión mientras él se recupera de la intervención quirúrgica.

Estas impactantes revelaciones fueron difundidas por el popular canal de Telegram General SVR, que asegura tener una fuente bien confiable en el Kremlin. El mismo medio mencionó que hace 18 meses el mandatario ruso tiene cáncer abdominal y Parkinson .

Además, asevera que Putin retrasó la operación varios días, pero que finalmente será intervenido quirúrgicamente antes de la conmemoración del Día de la Victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial en la Plaza Roja, el 9 de mayo.

“La operación estaba prevista para la segunda quincena de abril, pero se retrasó”, según SVR. “El presidente ruso Vladimir Putin padece una enfermedad oncológica y los últimos problemas identificados durante (su último) examen están asociados a esta enfermedad’, agregó.

El mismo medio afirma que también padece “la enfermedad de Parkinson y el trastorno esquizoafectivo, que conlleva síntomas como alucinaciones”.

Putin is hailing Russia's "liberation" of Mariupol after his forces completely destroyed during a two-month siege.



He told defense minister Sergei Shoigu to block off the Azovstal metallurgical plant, where the last Ukrainian troops are holed up, "so that a fly can't get in." pic.twitter.com/g2lNd44qXF