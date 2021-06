Hombre devuelve depósito de 100.000 pesos que recibió por error hace seis meses

En Argentina, un hombre recibió por error un depósito de 100.000 pesos (1.000 dólares) y, en vez de sentirse afortunado por el dinero extra, trató de entender cómo llegó esa suma a su cuenta bancaria. Tras comprobar que se trataba de una confusión, devolvió el efectivo.

“Me llamó un cordobés porque me depositó 100.000 pesos por error, qué provincia espectacular”, publicó Pablo Fernández en su cuenta de Twitter, según recogió el portal TN.

En conversación con el ‘cordobés’, Fernández le preguntó cómo había conseguido sus datos bancarios. “¿Encontraste el otro giro que me habías hecho?”, indagó.

La respuesta solo lo confundió más. “¿Tú de qué rubro eres? ¿Puede ser cartuchos de impresora, plaquetas de lavarropas o plaquetas? El giro que te he hecho con anterioridad fue hace más de 6 meses, por eso no lo registro en ese periodo”, escribió el emisor. Todos rubros con los que Pablo no tenía nada que ver. “Yo soy desarrollador web, ¿algo así te figura? Puede ser alguna página web”, aclaró Pablo en medio de la confusión.

El último viernes, continuando con su investigación, el programador contactó al banco del cordobés. “Hablé con el Santander y parece que hay chances de que sea una equivocación legítima. Los mantengo informados”, expresó en su cuenta de red social.

Agregó: “Hablando con otro ejecutivo de cuenta, parece ser un error honesto. Hay que ultimar detalles y devolver la plata a la misma cuenta de la que vino”.

Ya esclarecido el incidente, la entidad financiera señaló que Fernández no estaba obligado a regresar el dinero. “Confirmadísimo que fue un error, ahora, del banco me dicen que no pueden obligarme a devolver la plata”, contó.

“ Bueno, devolví la plata nomás. Y con eso concluye esta hermosa historia de viernes. Un abrazo muy grande a mis queridos cordobeses, nunca dejen de brillar”, concluyó el desarrollador web.

Posteriormente, la persona que pudo recuperar los 100.000 pesos se pronunció en su cuenta de Twitter. “¡Felicito a Pablo! ¡Los honestos y buenos somos más! ¡Gracias! Yo soy el cordobés”, indicó.