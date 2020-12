Grupo de artistas se atribuye autoría de monolitos hallados en diversos países

Un grupo artístico llamado The most famous artist publicó el último viernes 5 de diciembre en su web y redes sociales fotos en las que se atribuyen la fabricación de los monolitos de metal que aparecieron en Estados Unidos, Rumania y Rusia durante las últimas semanas. Piezas que mantuvieron en vilo a varias personas alrededor del mundo y generaron las más variadas e imaginativas teorías sobre su origen.

En un primer momento, fue en la cuenta de Instagram del grupo de arte conceptual donde se publicó una fotografía de un monolito en un carrito cerca de una tienda. En la imagen se podía leer: “¿Algún coleccionista interesado en un monolito alienígena oficial? Pedimos 45.000 dólares”.

Luego, la agrupación compartió una imagen del primer monolito hallado en el estado de Utah junto con sus especificaciones, su precio y la promesa de que la entrega a quien pida uno tardaría de cuatro a seis semanas.

El grupo liderado por Matty Mo comunicó haber realizado las obras de arte conceptual en el mes de agosto de este año. El líder fue contactado a través de Twitter por el medio estadounidense Mashable para confirmar su autoría. Su respuesta no fue del todo contundente.

“No puedo decir mucho por cuestiones legales sobre la primera instalación”, señaló Mo, y aseguró que el colectivo es conocido por ese tipo de trucos y que ahora ofrece “objetos de arte auténtico”. Además, señaló que no puede compartir más imágenes, pero que prometen que habrá más en las próximas semanas.

El medio también consultó el por qué no muestran una imagen del monolito de Rumanía, a lo que Mo contestó que en su sitio web sólo tenía espacio para tres fotos.

Página web del colectivo The most famous artist.

El grupo también se hace responsable en su página del cambio del letrero de Hollywood a “Hollyweed” (’marihuana sagrada’ en inglés) a inicios del 2017. De igual manera, claman ser los autores del cambio de bandera al puente de Brooklyn de 2014, una performance en la que sustituyeron la bandera de EE. UU. por una totalmente blanca.

Sobre el motivo de la instalación de los monolitos, Mo comentó: “Qué mejor manera de terminar este jodido año que dejar que el mundo piense brevemente que los extraterrestres habían contactado con nosotros para después quedar decepcionados de que no haya sido más que una nueva acción de The Most Famous Artist”.

Al final del día además, mostraron a un artista en el proceso de creación de un monolito. “¿Quieren decir que no eran alienígenas?”, escribió el grupo.