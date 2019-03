Trump retira las últimas sanciones económicas impuestas a Corea del Norte

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a dos navieras chinas. Frente a esta situación, el presidente Donald Trump retiró las últimas sanciones económicas impuestas a Corea del Norte.

"Se anunció hoy por el Departamento del Tesoro que sanciones adicionales de gran escala serían añadidas a las ya existentes contra Corea del Norte. He ordenado hoy la retirada de esas sanciones adicionales!", indicó Trump en un mensaje en Twitter, sin ofrecer más detalles.

Tras la manifestación del presidente estadounidense, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo, a través de un sucinto comunicado, que "al presidente Trump le gusta el líder" norcoreano, Kim Jong-un, "y no cree que estas sanciones sean necesarias".

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions!