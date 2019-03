Carnaval de Río de Janeiro: las mejores imágenes de esta megacelebración en Brasil

Brasil ha dado inicio a una de sus festividades más importantes en todo el año: el Carnaval de Río de Janeiro 2019, que en su primer día de fiesta, el sábado 2 de enero, arrancó con 5 millones de asistentes locales y turistas de todas partes del mundo.

Se trataría del primer Carnaval de Río de Janeiro luego de que se tipificara en Brasil el acoso sexual como crimen. Resultó llamativo y muy importante que las dos gigantescas comparsas que participaron de esta fiesta hayan transmitido mensajes de respeto a la mujer.

"Diviértanse, besen en la boca, hagan el amor, pero no olviden el preservativo. Sean felices pero, por encima de todo, respeten a las mujeres y no olviden que cuando ellas dicen no, significa que no”, aseguró Pedro Ernesto Marinho, director de Bola Preta, la comparsa más popular del Carnaval de Río de Janeiro.

El último sábado, día oficial del inicio del Carnaval de Río de Janeiro, una ligera lluvia de todo el día no detuvo las espectativas de los millones de asistentes en Brasil para disfrutar de esta fiesta. Solo la agrupación Bola Preta congregó a cerca de 1.5 millones de personas en un desfile que comenzó muy temprano y terminó seis horas después.

En esta competencia de agrupaciones en el inicio de una de las fiestas más importantes de Brasil fue intensa. El grupo Galo de Madrugada reunió 2 millones de personas para un desfile que se prolongó por 9 horas y contó con 30 camiones equipados con potentes equipos de altavoces con plataformas capaces de transportar orquestas enteras.