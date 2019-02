'Lluvia de peces' en las calles de Malta por vientos huracanados [VIDEO]

A través de Youtube quedó registrado el momento en que una 'lluvia de peces' sorprendió a los habitantes la bahía de San Pablo, ubicado en la costa noreste de la isla de Malta.

El video que de inmediato se volvió viral en Youtube muestra a los ciudadanos de Malta bajar de sus coches a recoger a estos animales en los envases que tenían a la mano. Muchos consideraron a esta una escena sacada de un cuento bíblico.

“Está lloviendo pescado en Malta”, es como titulan los medios locales de la isla ubicado en el mar Mediterráneo, cerca de Italia.

Lo cierto es que este “apocalíptico” suceso registrado en Youtube se debe a una tormenta con vientos de hasta 100 kilómetros por hora en la localidad de Xemxija, en la bahía de San Pablo de Malta.

Esto provocó olas de hasta 5 metros, según el servicio europeo de monitoreo del ambiente marino Copérnicus.

Malta is experiencing an episode of extreme weather with high waves and gust winds

Our @CMEMS_EU Marine Service delivers forecasts of wave heights which can help to take preventive measures

See the tweet below from @Miriamdalli for in situ validation@MaltainEU @mt_mcst pic.twitter.com/roUddyVtiZ