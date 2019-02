Periodista Jorge y su equipo de Univisión fueron liberados

El periodista colombiano Daniel Coronell, compañero de Univisión de Jorge Ramos, aseguró a través de su cuenta oficial de Twitter, que habló con el comunicador y otros miembros, y le informaron que ya fueron liberados del Palacio de Miraflores en Caracas e iban camino a su hotel. Sin embargo, los equipos y el material de la entrevista que no le gustó a Nicolás Maduro, fueron confiscados.

La noche de este lunes, un grupo de la cadena Univisión junto al reconocido periodista Jorge Ramos, fueron retenidos en el Palacio de Miraflores (casa de Gobierno) en la ciudad de Caracas, Venezuela, así lo denunció, un tuit, la empresa televisiva.

En la publicación de la cuenta oficial en Twitter de Univisión dijeron que, al parecer, a Nicolás Maduro le molestaron las preguntas formuladas por el periodista Jorge Ramos, a Nicolás Maduro no, y por ello, también confiscarían sus equipos.

Attention: A @Univision team, headed by @jorgeramosnews, is being arbitrarily detained at the Miraflores Palace in Caracas. They were interviewing @NicolasMaduro but he didn't like the questions. Their technical equipment was also confiscated. https://t.co/c45tB0E4er