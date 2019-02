El mensaje que le dejó un padre a su hijo hace 30 años en una computadora Apple

En los Estados Unidos, un hombre compartió en Twitter la experiencia que sintió luego de hallar una computadora que funcionaba en su casa cuando era un niño y vivía con su padres, pero que no sabía que hasta el día de hoy estaba operativa.

Él es John Pfaff, un profesor universitario de Derecho, que contó que su padre falleció hace más de un año, por lo que decidió revisar el desván de su casa donde, además de encontrar instrumentos y cosas que le recordaron de niñez, pudo darse cuenta que su Apple IIe podía prenderse.

Lo primero que hizo el catedrático fue insertar un disquete del juego Advertureland One on One y posteriormente otro de Quest. “Oh, por Dios. Esta es mi Apple IIe. Estuvo en el desván de casa de mis padres durante años, décadas, y aun así funciona. Inserté un disquete, me pregunta si quiero reiniciar el juego que he salvado ¡y lo encuentra! Debe tener 30 años, yo me siento de nuevo como un niño de 10”, escribió en su primer tuit.

Oh.

My.

God.



An Apple IIe. Sat in my parents’ attic for years. Decades.



And it works.



Put in an old game disk. Asks if I want to restore a saved game.



And finds one!



It must be 30 years old.



I’m 10 years old again. pic.twitter.com/zL7wWxOo36 — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17 de febrero de 2019

El hombre se animó a preguntar a los usuarios si era factible conseguir una extensión para que pueda completar uno de los niveles del juego en el que se consideraba casi un experto.

Hm. I rocked this version of One on One. Could hit a three from anywhere.



But the boxes my mom sent have no joystick!!



Will GameStop have one that fits these ports? pic.twitter.com/VQFgaAyb9G — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17 de febrero de 2019

“Yo dominaba esta versión de One on One. Podía anotar un tres desde todos lados. Pero las cajas que me ha enviado mi madre no contienen un joystick (palanca de funciona como mando). ¿Creen que una tienda de videojuegos y ordenadores tengan uno compatible con estos puertos?”, agregó.

Pero no fue lo único que encontró, sino también una carta por su padre, con quien compartía su afición por los videojuegos y dibujos animados, mientras Pfaff se encontraba en un campamento de vacaciones.

En la misiva, el hombre contaba qué tipo de actividades realizaba junto a su esposa, mientras el niño se hallaba fuera de casa. Las líneas dedicadas evidencian la buena relación entre padre e hijo, y lo bien que la pasaban juntos. E incluso, el señor le dice a su hijo que él también cree que su teoría sobre el ‘Hombre araña’ es correcta.

Just found this letter my dad typed to me in 1986, when I was 11 and at summer camp.



I REALLY WONDER what my theory abt the daily newspaper comics Spider-Man was.



My dad passed away almost exactly a year ago. It’s amazing to come across something so “ordinary” from him. pic.twitter.com/Aog3MiSnXN — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17 de febrero de 2019

“Acabo de encontrar esta carta que mi padre escribió en 1986, cuando tenía 11 años y estaba en un campamento de verano. Realmente me pregunto si mi teoría sobre Spider-Man se volvió realidad. Mi padre falleció hace un año. Es increíble toparse con algo tan ‘ordinario’ de su autoría”, posteó.

El hombre también quiso hacer una comparación de las diferencias entre las computadoras de hace más de 30 años y las actuales. Por ejemplo, habla de la necesidad que había de hacer más de una copia de seguridad a la información que se guardaba en los disquetes, las unidades que luego fueron reemplazadas por los USB.

Y también las diferencias entre los disquetes de los videojuegos de antes, en comparación de las memorias que ahora se usan. Él mostró un cartucho de Mario Kart 8 para el Nintendo Switch.

“No, look, kids. This computer has. no. hard-drive. The reason those giant disks say ‘Disk Side’ 1-4 is you had to keep flipping them over as you played.”



Hi-def Mario Kart 8 for the Switch there for comparison. pic.twitter.com/6mZCgiEaR7 — John Pfaff (@JohnFPfaff) 17 de febrero de 2019

Tras la publicación de Pfaff, más de un usuario en Twitter comentó que también cuentan con una computadora Apple IIe. Ellos se animaron a prenderlas y mostrar qué tipo de contenidos encontraron guardados.

That's awesome, I still have my IIc with joystick, disks, etc and it still works as well. See my shot with the MacPro. Great Story pic.twitter.com/Xye1yMBX27 — Michael De Jong (@MADRules) 18 de febrero de 2019