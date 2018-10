Alerta: estudio confirma que microplásticos están en intestino humano [VIDEO]

Nuestros intestinos albergan microplásticos que podrían matarnos lentamente. Un estudio ha revelado la presencia de al menos una decena de microplásticos, los mismos que se albergan en el cuerpo humano. Ocho personas participaron de la evaluación, todas con diferentes dietas y hábitos alimenticios pero todas con los mismos resultado: microplásticos en los intestinos.

Un video de YouTube muestra como los microplásticos han llegado hasta el cuerpo de la personas y cómo su presencia puede alterar el organismo. Investigadores coinciden en que la mayoría de este plástico proviene del mar ya que muchos de ellos se degradan allí y llegan hasta el estómago a través de agua, peces, botellas u otros elementos.

En el clip de YouTube se ve como diversos objetos de plástico se convierten rápidamente en pequeñas partículas y viajan con facilidad a través del agua, las mismas que son confundidas por el plancton como comida y esta llega a los peces y la cadena alimenticia continua.

Cabe resaltar que aunque se trata de 8 personas, la diversidad geográfica de los participantes y de tipos de plástico identificados ha generado alarma entre los especialistas. Todos los participantes afirmaron no ser vegetarianos sin embargo no se descarta que el plástico pueda provenir de otros alimentos no relacionados a la carne.

Vale destacar que los microplásticos pueden dañar a la salud humana a través del sistema digestivo, donde podría afectar a la tolerancia y la respuesta inmune del intestino.

Puedes ver el video de YouTube aquí: