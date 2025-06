Sheinbaum anuncia la desaparición de la Usicamm y la reducción progresiva de la edad de jubilación para maestros en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó dos nuevos decretos en materia educativa el lunes 23 de junio. El primero, relacionado con la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), y el segundo, con la reducción progresiva de la edad de jubilación para los trabajadores al servicio del Estado.

"Desde el 15 de mayo me comprometí a hacer este cambio, porque sabemos que el actual sistema impone muchas restricciones y genera malestar", expresó Sheinbaum en una conferencia de prensa este lunes 23 de junio a la mañana.

Consulta nacional respalda cambios en la Usicamm

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, explicó que esta decisión está sustentada por una consulta nacional realizada el 30 de mayo, durante una sesión del Consejo Técnico Escolar, en la que participaron más de 127.000 escuelas, incluidas 30.000 multigrados. La mayoría del magisterio considera que la antigüedad y los años de servicio deben ser los factores determinantes para los movimientos laborales.

"Si nos llevamos un año más, nos llevamos un año más, pero tiene que salir de la discusión presencial con las maestras y los maestros, para que no haya ningún problema después de que no se haya tomado en cuenta ninguna opinión", expresó el titular del Ejecutivo Federal, con respecto a que la decisión de reemplazar al Usicamm será tomada por las comunidades escolares y no por la presidencia.

Reforma reduce edad de jubilación y revierte cambios de 2007

La reforma revierte la modificación implementada en 2007 durante el gobierno de Felipe Calderón, que aumentó gradualmente la edad mínima para el retiro. Con la nueva medida, las mujeres podrán jubilarse a los 53 años y los hombres a los 55 en 2034, en lugar de los 58 y 60 años establecido en la norma anterior. Esta medida tendrá un costo fiscal superior a los 36.000 millones de pesos, pero según el funcionario, representa un acto de justicia laboral que reconoce los años de servicio sin exigir requisitos adicionales.

"El decreto que firmaremos es el más importante desde aquella reforma, y representa una justicia largamente esperada para las y los trabajadores", expresó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

