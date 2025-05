Cazzu revela cómo es la relación con Nodal y descarta conflictos sobre la custodia de Inti: "No le puedo negar su identidad a mi hija”

A la llegada de Cazzu, la prensa de México no perdió ninguna oportunidad para preguntarle a la rapera argentina sobre el tipo de relación que mantiene con Christian Nodal después de su separación y sobre supuestos conflictos con la custodia de Inti. Ayer, Cazzu respondió las preguntas de la prensa de forma tranquila y clara, esclareciendo cualquier tipo de especulación sobre los posibles conflictos legales que estaría enfrentando con Nodal.

La intérprete de "Mucha data" desctacó que, por los riesgos que conlleva tener una gran exposición mediática debido a sus carreras musicales y las inevitables filtraciones personales, es importante tener una comunicación clara y, en general, basada en el respeto.

Cazzu:

“Es muy importante para nosotros que estamos tan expuestos, que nuestras vidas son tan conocidas por la gente. A pesar de que hay muchas cosas que se dicen aunque no sean ciertas y que no están pasando. Más allá de los sentimientos y las cosas que pueden estar mal, yo no le puedo negar su identidad a mi hija”, aseveró Cazzu.

De igual modo, negó conflictos relacionados con la custodia de Inti. “Nosotros no tenemos ningún tema con la custodia (...) no es posible, en verdad”, aseguró. Asmismo, caviló sobre su rol como madre y sobre la relación de su hija con su padre. “La vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Él es su papá y tanto los derechos que tengo yo de acercar personas a su vida, él también los tiene”, comentó, disipando rumores sobre algún tipo de problema con el acercamiento de Ángela Aguilar a la pequeña Inti.

Cazzu se presentará en tres ciudades de México

“La Jefa”, se encuentra actualmente en México no solo por motivos personales, sino por los relacionados con su carrera musical. Su presencia en la capital mexicana ha generado gran interés mediático, con numerosos medios de comunicación siguiendo de cerca sus actividades y aprovechando cada ocasión para conocer los detalles de su relación con Nodal. Sin embargo, Cazzu tamnién tiene interesantes proyectos por delante.

La cantante argentina, que e suna de las representantes más importantes de la música urbana actual, anunció su nueva gira internacional "Latinaje en vivo", la cual que lleva el mismo nombre que su nuevo álbum. Los conciertos serán en octubre e incluyó presentaciones en tres importantes ciudades de México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.