Reconocida actriz mexicana de Televisa, residente en California, revela que perdió su Green Card por esta insólita razón

En una entrevista con el presentador Jimmy Kimmel, la actriz mexicana Eiza González compartió una experiencia inesperada relacionada con su estatus migratorio en Estados Unidos. Durante su participación en el programa, relató cómo un salto en paracaídas, aparentemente inocente, llevó a la pérdida de su Green Card.

Su relato no solo sorprendió a la audiencia, sino que también destacó lo vulnerable que puede ser la situación de los inmigrantes en el país, incluso para personalidades conocidas.

Eiza González revela que perdió su Green Card por saltar en paracaídas

Eiza González contó que, al realizar un salto en paracaídas, decidió llevar su tarjeta de residencia permanente, ya que es necesaria como identificación. La colocó en el bolsillo trasero de su pantalón, sin imaginar que el viento o el movimiento durante la caída podrían hacer que se perdiera.

Cuando terminó la actividad, se dio cuenta de que la Green Card ya no estaba en su poder. Aunque recordó el momento en el que probablemente la perdió, no pudo recuperarla. Este incidente tuvo consecuencias graves: al no tener el documento, no pudo salir del país, lo que retrasó compromisos laborales que requerían viajes internacionales.

Además, la actriz se enfrentó a problemas administrativos que la obligaron a suspender proyectos de filmación fuera de Estados Unidos. Por ello, no tener la documentación adecuada afectó su disponibilidad para participar en rodajes y actividades promocionales.

Eiza González: De la televisión mexicana a Hollywood

La carrera de Eiza González comenzó en la televisión mexicana, donde alcanzó gran popularidad al protagonizar la telenovela juvenil 'Lola, érase una vez'. Desde ese momento, su presencia en la pantalla pequeña creció rápidamente, destacándose por su carisma, versatilidad y su habilidad para conectar con el público. Con varios éxitos en producciones de Televisa, se consolidó como una de las jóvenes promesas del entretenimiento latinoamericano.

Con la mirada puesta en nuevas oportunidades, decidió mudarse a Los Ángeles para buscar suerte en la industria cinematográfica estadounidense. Gracias a audiciones y un esfuerzo constante, logró abrirse paso en el competitivo mundo de Hollywood. Participó en filmes como Baby Driver, Alita: Battle Angel y Godzilla vs. Kong, demostrando su habilidad para interpretar papeles complejos en producciones de bastante presupuesto.

La importancia de que los inmigrantes de Estados Unidos cuiden su Green Card

Más allá de lo anecdótico, la experiencia vivida por la actriz mostró el impacto que puede tener la pérdida de un documento migratorio como la Green Card, incluso para aquellos que ya gozan de éxito y visibilidad. Según sus propias palabras, fue una vivencia que le recordó la importancia de ser extremadamente cuidadosa con los trámites legales, en un entorno donde cualquier irregularidad puede acarrear consecuencias graves.

A pesar del contratiempo migratorio, Eiza González no detuvo su carrera. Continuó participando en producciones internacionales, manteniéndose como una de las figuras latinas más destacadas del cine actual. Su perseverancia fue fundamental para abrirse paso en una industria que aún presenta desafíos para los actores hispanos.