¡Atención beneficiarios! Estos son los estados donde se entregará la tarjeta Beca Rita Cetina próximamente

La distribución de las tarjetas de la Beca Rita Cetina comenzó el 5 de febrero. Los estudiantes deben informarse sobre las entidades donde podrán recogerlas en breve. Es fundamental que estén atentos a las instrucciones y preparen la documentación necesaria para el proceso.

Los estudiantes de secundaria que completaron su inscripción en la Beca Rita Cetina en diciembre de 2024 podrán acceder a sus beneficios en breve. Esta iniciativa busca apoyar a los jóvenes en su desarrollo académico y facilitar su acceso a recursos educativos.

¿Cuáles son los estados donde se entregará la tarjeta Beca Rita Cetina?

Estos son los estados donde se entregará la tarjeta Beca Rita Cetina próximamente:

Chiapas.

Estado de México.

Jalisco.

Michoacán.

Sonora.

Sinaloa.

Querétaro.

Quintana Roo.

Oaxaca.

Tlaxcala.

¿Cuándo se entregará la tarjeta Beca Rita Cetina?

El lunes 17 de febrero marcará el comienzo de una nueva fase en la distribución de plásticos a los beneficiarios de este apoyo. Algunas entidades aún están en el proceso de entrega, por lo que es fundamental que estés atento a las asambleas programadas en la escuela correspondiente. Mantente informado para no perderte ninguna actualización importante.

¿Dónde puedo recoger la tarjeta Beca Rita Cetina?

Los estudiantes que hayan completado el proceso de inscripción podrán recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, la cual les permitirá acceder a la Beca Rita Cetina. La entrega se realizará en las escuelas designadas como módulos de distribución.

Para obtener la tarjeta, es imprescindible presentar los siguientes documentos:

Padre, madre o tutor: identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Becario: acta de nacimiento y CURP

Es fundamental tener en cuenta que los estudiantes no están autorizados a recoger los plásticos de manera independiente. En todo momento, deberá ser un padre, madre o tutor quien se encargue de esta tarea.

¿Qué hago si no pude registrarme a la Beca Rita Cetina?

Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en Colima, anunció que aquellos que no lograron registrarse tendrán la oportunidad de hacerlo el mismo día de la asamblea en la escuela correspondiente. Este procedimiento permitirá que, en los días siguientes, se les pueda entregar la tarjeta correspondiente.

Es importante destacar que la entrega de tarjetas en este periodo está destinada exclusivamente a quienes se registraron en diciembre de 2024 y poseen un número de folio personalizado del Banco del Bienestar.

Las escuelas llevarán a cabo las convocatorias para la entrega de tarjetas. En caso de que alguna persona no pueda asistir a la primera recogida, se programará una segunda convocatoria destinada a quienes no pudieron recogerla en la fecha inicial. Sin embargo, hasta el momento, no se ha especificado la fecha de esta segunda entrega.