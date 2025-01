Aumento al transporte en Edomex: lo que se sabe sobre el alza de las tarifas en 2025

El transporte público es un servicio esencial para la movilidad de los habitantes del Estado de México. Además del Mexicable y el Mexibús, miles de ciudadanos dependen diariamente del sistema de transporte concesionado para desplazarse. Debido a la alta demanda y los crecientes costos de operación, ha surgido la posibilidad de que, en los próximos meses de 2025, se aplique un ajuste en las tarifas del servicio.

Desde 2020, las tarifas del transporte público en el Estado de México se han mantenido sin modificaciones. Sin embargo, la inflación y el constante incremento en los costos de insumos, como el combustible, las refacciones y el mantenimiento de las unidades, han generado incertidumbre sobre la viabilidad de mantener las tarifas actuales. En este contexto, diversos sectores han planteado la necesidad de un ajuste tarifario para equilibrar los costos operativos.

¿Habrá un aumento de tarifas en Edomex este 2025?

En los últimos meses, han circulado diversas especulaciones respecto a un posible aumento en la tarifa del transporte concesionado en la entidad. Según versiones no oficiales, el ajuste podría ser de dos pesos, lo que llevaría el pasaje de 12 a 14 pesos. Estas versiones han generado inquietud entre los usuarios, quienes temen que un incremento afecte su economía.

No obstante, Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo en el Valle de Toluca, ha desmentido estos rumores. Según sus declaraciones, no está contemplado un aumento en las tarifas del transporte público para 2025, ya que, según su postura, los transportistas no enfrentarán afectaciones económicas que justifiquen una modificación en el costo del servicio.

Transportistas inconformes con las tarifas Edomex 2025

Ciertos grupos de transportistas han manifestado su descontento ante la reciente decisión, lo que podría llevar a la presentación de una solicitud para incrementar las tarifas. Hasta ahora, no se ha confirmado ninguna medida oficial, por lo que tanto conductores como ciudadanos permanecen atentos a cualquier anuncio que emita el gobierno al respecto.

Desde el año 2024, la Ciudad de México implementó un aumento en las tarifas de algunas líneas de transporte foráneo que operan en el Estado de México. Esto ha llevado a los transportistas a cuestionar si una medida similar se aplicará en la región estatal, intensificando las especulaciones sobre un posible aumento en las tarifas del transporte público. Hasta el momento, tanto conductores como ciudadanos se encuentran a la espera de información oficial por parte del gobierno sobre el futuro de las tarifas del transporte público en el Edomex.