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Nadie se salva | Inmigrante con permiso de trabajo en EE.UU fue detenido por el ICE pese a tener sus papeles en regla: ¿lo liberaron?

A pesar de que el extranjero le mostró a los agentes del ICE su permiso de trabajo a través de la ventana del auto, los oficiales lo tiraron al suelo y arrestaron.

Trabajador inmigrante con permiso de trabajo en EE.UU fue detenido por el ICE.
Trabajador inmigrante con permiso de trabajo en EE.UU fue detenido por el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Hace unos días, se reportó el arresto de un hombre, identificado como Prudencio Rivera, por parte de agentes de inmigración (ICE) cuando regresaba a su hogar tras trabajar en una granja de pollos. Pese a que mostró su permiso de trabajo vigente, aún así fue esposado y trasladado a un centro de detención en Fresno.

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¿Qué ocurrió con el hombre detenido por el ICE pese a tener permiso de trabajo?

El momento de la detención fue grabado en un video, por lo que se logra ver a los agentes del ICE rompiendo el vidrio del auto del señor Prudencio. De acuerdo con lo que cuenta el extranjero cubano, los oficiales comenzaron a seguirlo mientras conducía por los alrededores de Kerman.

Además, asegura que cuando se detuvo, los agentes activaron las luces de emergencia y que les mostró su permiso de trabajo; sin embargo, los agentes le dijeron que tenía una orden de deportación.

"Me pidieron papeles y, pues, les enseñé el permiso que tengo de trabajo. Los checaron, se fueron a la troca de ellos y checaron los datos y me dice: no, tú tienes orden de deportación. Le digo: no, yo estoy, yo te digo, estoy legalmente aquí, tengo mi permiso de trabajo y aquí está, chécalo. Y sí dice: no, no, no sirve tu permiso, tienes orden de deportación", señaló.

Rivera también contó que se negó a bajar la ventanilla de su vehículo y fue entonces que uno de los agentes rompió el vidrio para sacarlo del automóvil y esposarlo. Después de ello lo trasladaron a un centro de detención en Fresno, donde los agentes volvieron a revisar sus papeles.

Tras confirmar que no tenía antecedentes penales y que su documentación se encontraba en orden, pudo irse del centro de detención, según su relato.

Esposa de Prudencio temió lo peor al saber que fue detenido por el ICE

Mientras que él permanecía detenido, su esposa reveló que temía lo peor, sobre todo porque su familia pudiera quedar separada. "Sentí feo porque dije, pues él nos va a dejar, lo van a deportar a México y yo me voy a quedar aquí sola con mis hijos. ¿Cómo le voy a hacer?", señaló Marisol Montiel, esposa de Prudencio.

Marisol contó que su esposo es el principal proveedor de su hogar. La familia tiene dos hijos y la posibilidad de quedarse sola con ellos la llenó de desesperación. Por su parte, Rivera indicó que si bien sintió alivio al recuperar su libertad, le preocupa este tipo de detenciones de personas trabajadoras como él.

"Yo prefiero decirle a la gente que si tienen dinerito ahí guardado, úsenlo y no salgan a trabajar, la verdad, porque pues están en las orillas de cada pueblito y uno pasa por ahí, tiene que pasar a fuerzas por las orillas y ellos pues nomás miran el carrito que uno viene a trabajar y dice: no, pues este", indicó Prudencio.

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