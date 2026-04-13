Corte Superior de Justicia de Tumbes realiza misa institucional en su sede central
La Corte Superior de Justicia de Tumbes celebró una misa institucional en su oratorio, promoviendo la reflexión y el compromiso con la administración de justicia.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó una misa institucional en el oratorio de la sede central, generando un espacio de reflexión y recogimiento que fortaleció los valores de unidad, servicio y compromiso con la administración de justicia. La jornada congregó a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo en un momento de fe e integración institucional.