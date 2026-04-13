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Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Tumbes acerca sus servicios a la ciudadanía en feria multisectorial de SUNARP

La Corte Superior de Justicia de Tumbes se unió a la feria multisectorial de SUNARP, promoviendo sus servicios y proyectos de justicia inclusiva.

Las Comisiones de Género y Acceso a la Justicia participaron, subrayando su compromiso con la promoción de la igualdad. Fuente: Difusión.
Las Comisiones de Género y Acceso a la Justicia participaron, subrayando su compromiso con la promoción de la igualdad. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes participó en la feria multisectorial organizada por la SUNARP, acercando sus servicios e iniciativas a la ciudadanía en un espacio de articulación interinstitucional. La presencia de la institución permitió orientar a los asistentes sobre el trabajo que se impulsa en favor de una justicia más inclusiva, accesible y con enfoque de derechos.

En esta jornada participaron la Comisión de Género y la Comisión de Acceso a la Justicia, reafirmando el compromiso de la Corte de Tumbes con la promoción de la igualdad, la atención de poblaciones en condición de vulnerabilidad y el fortalecimiento del acceso efectivo al sistema de justicia.

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