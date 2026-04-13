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Judicialidad

Corte de Tumbes articula acciones con el Ministerio de Justicia

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Verapinto, se reunió con el ministro de Justicia, Luis Jiménez, para tratar la sobrepoblación penitenciaria en el país.

Se enfatizó la importancia de la coordinación interinstitucional para mejorar el sistema de justicia. Fuente: Difusión.
Se enfatizó la importancia de la coordinación interinstitucional para mejorar el sistema de justicia. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, actual titular del sector, en la que se abordaron propuestas orientadas a enfrentar la sobrepoblación penitenciaria y fortalecer una respuesta más eficiente del sistema de justicia frente a esta problemática.

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre la necesidad de impulsar medidas que contribuyan al deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios, poniendo énfasis en alternativas viables para casos de menor lesividad. En ese marco, se planteó promover el uso de grilletes electrónicos para delitos menores, como una herramienta que permita reducir la presión sobre los centros de reclusión, sin descuidar el control judicial ni la seguridad pública.

La reunión permitió reafirmar la importancia de la coordinación interinstitucional para atender uno de los principales desafíos del sistema penitenciario del país. Desde la Corte Superior de Justicia de Tumbes se destacó la necesidad de seguir promoviendo soluciones que, dentro del marco legal, contribuyan a una administración de justicia más oportuna, racional y acorde con la realidad penitenciaria nacional.

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