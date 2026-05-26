Corte de Sullana informa
Estas son las principales noticias de la Corte Superior de Justicia de Sullana.
Corte de Sullana - Informativo Judicial
Prefiero a La República en Google
- Gestión para fortalecer la Unidad de Flagrancia.
- Programa 'Conociendo el trabajo de mis padres'.
- Confirman 12 años de cárcel por tenencia ilegal de armas.
- Trabajos comunitarios de limpieza y arborización en Talara.
- Atención de demandas de alimentos y filiación en campaña judicial.
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