Corte de Sullana informa

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  • Gestión para fortalecer la Unidad de Flagrancia.
  • Programa 'Conociendo el trabajo de mis padres'.
  • Confirman 12 años de cárcel por tenencia ilegal de armas.
  • Trabajos comunitarios de limpieza y arborización en Talara.
  • Atención de demandas de alimentos y filiación en campaña judicial.

    #PoderJudicial #CorteDeSullana #JusticiaParaTodos #ContenidoPatrocinado


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