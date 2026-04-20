Salas Civiles y Laborales vienen cumpliendo con los índices de producción

Durante visita administrativa a las dos Salas Laborales y a las dos Salas Civiles de la Corte Superior de Justicia de Piura, se informó que a la fecha dichos órganos jurisdiccionales vienen teniendo un buen índice de producción, lo que refleja el trabajo en conjunto de los integrantes de cada sala.

Del mismo modo, las cuatro salas reflejan un buen nivel de utilización de las notificaciones electrónicas, lo que permite acelerar el proceso judicial, así como economiza el uso de recursos como el papel y el tóner.

La visita administrativa estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; y la gerente de Administración Distrital, Doris Marcela Chunga Rojas; quienes estuvieron acompañados de los jefes de la Unidad de Administración y Finanzas; así como, de Planeamiento y Desarrollo; además, de los coordinadores de Recursos Humanos, Informática, Infraestructura, Recaudación Judicial, Distribución General, entre otros.