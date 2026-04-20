Brigadistas de la Corte de Piura son capacitados para intervenir en casos de emergencia

El objetivo de la visita fue verificar el estado de los expedientes pendientes en calificación y sentenciados. Fuente: Difusión.

El objetivo de la visita fue verificar el estado de los expedientes pendientes en calificación y sentenciados. Fuente: Difusión.

El personal jurisdiccional y administrativo que conforman las brigadas de emergencia de la Corte Superior de Justicia de Piura inició, hoy viernes 17 de abril, un ciclo de capacitación que tiene por objetivo fortalecer su rol de intervención inicial frente a cualquier situación de emergencia.

La inauguración de la actividad estuvo a cargo del juez superior Fidencio Francisco Cunya Celi, en representación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; asimismo, se contó con la presencia del coordinador de Seguridad, Juan Ghiggo Gonzales.

Este ciclo comprende nueve sesiones de capacitación, que se desarrollarán los viernes por la tarde, donde participarán los brigadistas de la institución. Las sesiones estarán a cargo del especialista del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, Antonio Gonzalo Manrique Castro.

Los temas que se abordarán son: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Fenomenología de la región, Evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN, Lucha contra incendios y uso del extintor, Primeros auxilios básicos, Planes de emergencia, evacuación, señalización y simulacros, y Ejercicio práctico de simulacro y simulación.