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Judicialidad

Presidente de la Corte de Sullana se reúne con jefe de la DIVOPUS Sullana

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, se reunió con el jefe de la División Policial, Javier Méndez, para coordinar capacitaciones para la policía.

Ambos funcionarios acordaron fortalecer la Unidad de Flagrancia en Sullana y formar un equipo de peritos. Fuente: Difusión.
Ambos funcionarios acordaron fortalecer la Unidad de Flagrancia en Sullana y formar un equipo de peritos. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, recibió en su despacho al jefe de la División Policial de Sullana, Javier Méndez Yupanqui, y durante la cita de trabajo, acordaron ejecutar actividades de capacitación en beneficio de los efectivos policiales, así como seguir fortaleciendo el funcionamiento de la Unidad de Flagrancia de Sullana.

Del mismo modo, se acordó la conformación de un equipo de peritos que puedan trabajar en casos de tenencia de armas y explosivos, que son delitos de mayor incidencia en la provincia de Sullana.

El nuevo Coronel jefe de la DIPOVUS Sullana se comprometió a trabajar de manera articulada con todas las autoridades para combatir la inseguridad ciudadana a través de un trabajo que priorizará la prevención y operatividad del trabajo policial.

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