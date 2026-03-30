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Judicialidad

Operadores de justicia participan en mesa de trabajo para fortalecer Unidades de Flagrancia de Piura y Sullana

Se llevó a cabo una Mesa de Trabajo para fortalecer las Unidades de Flagrancia en Piura y Sullana, con la participación de operadores de justicia y autoridades del sector.

Se realizará otra mesa en Sullana con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia. Fuente: Difusión.
Se realizará otra mesa en Sullana con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia. Fuente: Difusión.

Con la finalidad de fortalecer la labor que realizan las Unidades de Flagrancia de Piura y Sullana, se realizó la Mesa de Trabajo en la que participaron los operadores de justicia y que contó con la presencia del responsable de la Comisión de Implementación y Miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zavaleta Grandez.

Durante la cita de trabajo, el secretario técnico de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia, Edman Rodríguez Vásquez, dio a conocer la producción y los mecanismos de coordinación de ambas unidades.

Cabe mencionar que dicha reunión contó con la participación de las principales autoridades del sector justicia, así como del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien resaltó que el 7 de octubre se realizará una mesa de trabajo en Sullana, en donde se analizarán estrategias para fortalecer dicha unidad.

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