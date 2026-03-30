Juzgado Itinerante atendió doce demandas de alimentos, filiación y rectificación de partidas en distrito fronterizo de Suyo
La justicia itinerante inicia actividades en Suyo, Ayabaca, para ofrecer servicio gratuito a zonas alejadas. Se atendieron demandas de alimentos, filiación y rectificación de partidas.
La justicia itinerante, inició sus actividades de acercar el servicio de impartición a las zonas alejadas, y esta vez se instaló en el distrito altoandino y fronterizo de Suyo, provincia de Ayabaca y atendió demandas de alimentos, filiación y rectificación de partidas de manera gratuita.
La elaboración de las demandas estuvo a cargo del defensor público, Ricardo Daneri Carrasco y en el caso del Juzgado Itinerante, la atención la llevaron a cabo las servidoras judiciales del juzgado de paz letrado de Ayabaca, Nilda Morocho Troncos y Jovani García Vásquez.
Se atendieron doce demandas, ocho de alimentos, tres de filiación y una de rectificación de partidas. Estas se ingresaron en línea, gracias a la interconexión con la sede de Ayabaca, donde además se conectó la jueza de paz letrado Anny Salazar Flores para participar de las diferentes diligencias programadas.
Como parte de una buena práctica judicial se logró desde el mes de febrero ingresar al sistema judicial varias demandas, logrando programar dos audiencias para hoy viernes, dictando la jueza sentencias, beneficiando a cuatro menores que a partir del próximo mes podrán contar una pensión alimenticia.
También se ejecutó un acta de conciliación y se emitió una sentencia de rectificación de partida de nacimiento. Las otras demandas de alimentos y filiación tras ser notificadas debidamente a la parte demandada, se programan audiencias únicas en las siguientes semanas a fin de emitir la sentencia correspondiente.
Cabe precisar, que la actividad fue organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad, en coordinación con la DEMUNA y la Gerencia de Desarrollo Social del distrito de Suyo y el apoyo de la Mesa de la Mujer de dicha localidad.