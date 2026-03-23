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Judicialidad

Voluntariado Judicial 2026: culmina segunda jornada de entrevistas con 285 postulantes aptos

Las entrevistas fueron dirigidas por David Fernando Correa Castro y su equipo, quienes evaluaron a los postulantes en dos días.

Los seleccionados se integrarán a diversas dependencias judiciales y áreas administrativas. Fuente: Difusión.
Los seleccionados se integrarán a diversas dependencias judiciales y áreas administrativas. Fuente: Difusión.

Concluyó la segunda jornada de entrevistas a los aspirantes al programa voluntariado judicial 2026. Fue un total de 285 postulantes los que estuvieron aptos por esta etapa.

Las entrevistas se desarrollaron en dos días, las mismas que estuvieron a cargo del titular de la institución judicial, David Fernando Correa Castro; la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; y el coordinador encargado de Recursos Humanos, Carlos Grados García.

Los seleccionados pasarán a integrarse a dependencias judiciales como la Sala Laboral Permanente, Salas Civiles, Módulo Penal Central, así como en los juzgados de Paita, Sechura, Chulucanas, Tambogrande, Las Lomas, entre otros. Igualmente, parte de los voluntarios se incorporarán a áreas administrativas como la Unidad de Asesoría Legal, Recursos Humanos, Recaudación Judicial, Infraestructura, Informática, Órgano de Imagen, Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz y otros.

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