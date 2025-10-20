HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condenó a cadena perpetua a sujeto por abuso sexual de dos menores

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condenó a cadena perpetua a K. P. A. C. por violación sexual a una menor de 13 años y por tocamientos a su hermana de 9 años.

Los jueces impusieron una pena de 9 años por actos libidinosos hacia la niña. Fuente: Difusión.
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana condenó a la máxima pena de cadena perpetua al sujeto de iniciales K. P. A. C, por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en agravio de una menor de 13 años; además de delito de tocamientos, actos de connotación sexual en agravio de su hermana de 9 años.

Los jueces especializados Erick Sánchez, Manuel Valdiviezo y Jocelyne Gutiérrez consideraron la imposición de la pena mayor de cadena perpetua al acusado, por el delito de violación sexual a la adolescente que había sido ultrajada en al ámbito familiar, por espacio de un año. En el caso de su hermana la pena por el delito de actos libidinosos es de 9 años. El juzgado dictó una reparación civil de 10 mil soles a favor de las menores agraviadas.

La denuncia fue interpuesta el 12 de julio del 2021 en la comisaría de Bellavista, cuando  la madre de las menores denunció que sus hijas venía siendo víctimas de abuso sexual por parte del encausado, el cual fue notificado, llevando el proceso, desde la etapa de investigación preparatoria y en juicio oral, en libertad, en calidad de reo libre. Ante ello el juzgado ha dispuesto las órdenes de ubicación y captura en su contra.

El órgano jurisdiccional ha considerado para emitir su fallo los medios de prueba presentados por la Fiscalía tales como las actas de audiencias de acta de audiencia de realización de prueba anticipada, el protocolo de pericia psicológica de las víctimas que establecen indicadores emocionales, asociados a hechos de abuso sexual. Así como el certificado médico legal de la mayor de las agraviadas que comprueba el delito.

