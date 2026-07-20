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Padres de adolescentes del Centro Juvenil de Piura reciben orientación sobre estilos de crianza

La Corte Superior de Justicia de Piura llevó a cabo el taller “Estilos de Crianza” para ayudar a familias en la reinserción de adolescentes del Centro Juvenil Miguel Grau.

144 adolescentes participan en programas socioeducativos y reciben herramientas para mejorar la relación con sus padres. Foto: difusión.
144 adolescentes participan en programas socioeducativos y reciben herramientas para mejorar la relación con sus padres. Foto: difusión.
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A fin de brindar a las familias herramientas para acompañar el proceso de reinserción de sus hijos, la Corte Superior de Justicia de Piura, desarrolló el taller “Estilos de Crianza”, dirigido a los padres de los adolescentes de los programas 2, 3 y 4 del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau de Piura, donde actualmente cumplen medidas socioeducativas 144 adolescentes.

La actividad organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad estuvo a cargo de la psicóloga Lena Silva Bayona, integrante del Equipo Multidisciplinario de los Juzgados de Familia de la Corte de Piura, quien orientó a los asistentes sobre las distintas formas de educar, establecer límites, demostrar afecto y corregir, así como su influencia en las emociones y comportamiento de sus hijos.

PUEDES VER: Prisión preventiva para cuatro investigados por hurto en farmacias de Piura | piura | La República

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De igual modo, se abordaron los estilos de crianza autoritario, permisivo, negligente y democrático, promoviendo la reflexión sobre la importancia de adoptar prácticas que favorezcan una convivencia familiar saludable.

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