Padres Judiciales de la Corte de Piura fueron homenajeados en su día

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En un ambiente de confraternidad y reconocimiento, los padres de la Corte Superior de Justicia de Piura participaron de una cena de homenaje organizada por el SUB CAFAE y la Gerencia de Administración Distrital, en coordinación con la Presidencia de la Corte, con motivo de celebrarse el Día del Padre.

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de una noche de integración que incluyó presentaciones de karaoke, sorteos, premios y diversos obsequios, gracias al apoyo del CAFAE y la colaboración de magistradas, magistrados, funcionarios y servidores judiciales.

Como parte de la celebración, se designó al señor Ricardo Guzmán Coronado como Padre Judicial 2026, quien recibió presentes de manos del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura y de la gerente de Administración Distrital, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional.

En su saludo, el presidente de la Corte felicitó a todos los padres judiciales, destacando la trascendental labor que desempeñan en sus hogares al cuidar, orientar y formar a sus hijos con valores, contribuyendo así a la construcción de una mejor sociedad.

Por su parte, la gerente de Administración Distrital y representante del SUB CAFAE, Doris Chunga Rojas, expresó su reconocimiento y gratitud a los padres judiciales, y les deseó bienestar, unión familiar y muchos éxitos en el desempeño de sus responsabilidades personales y profesionales.