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Judicialidad

ODANC Piura realiza visita judicial extraordinaria a juzgados laborales del Módulo Corporativo Laboral (PCALP)

El magistrado Cristhian Barrantes Díaz, de la ODANC Piura, realizó una Visita Judicial Extraordinaria al Módulo Corporativo Laboral de Piura para supervisar varios juzgados de trabajo.

El objetivo de la visita fue verificar el estado de los expedientes pendientes en calificación y sentenciados. Fuente: Difusión.
El objetivo de la visita fue verificar el estado de los expedientes pendientes en calificación y sentenciados. Fuente: Difusión.

El Jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ODANC Piura), magistrado Cristhian Barrantes Díaz, llevó a cabo una Visita Judicial Extraordinaria al Módulo Corporativo Laboral de Piura (PCALP).

La jornada comprendió la supervisión del Segundo Juzgado de Trabajo, a cargo del magistrado Jorge Requez Robles; el Quinto Juzgado de Trabajo, a cargo de la magistrada Flor de María Pérez Miranda; el Sexto Juzgado de Trabajo, a cargo de la magistrada Karen Luciana Agurto Moscol; el Sétimo Juzgado de Trabajo, a cargo del magistrado Janner Alan López Avendaño; así como el Juzgado de Trabajo Transitorio, bajo la responsabilidad de la magistrada Ruth Ivonne Ruiz Benites.

El objetivo principal de esta intervención fue verificar el estado de los expedientes pendientes en etapa de calificación, así como aquellos en condición de ser sentenciados, tanto en soporte físico como electrónicos (EJE). De manera simultánea, se realizó una visita extraordinaria para verificar la asistencia y permanencia de los magistrados, con la finalidad de constatar el cumplimiento de sus funciones dentro de la jornada laboral.

Estas acciones tienen como finalidad prevenir demoras innecesarias en la tramitación de los procesos judiciales, garantizar el correcto funcionamiento de la administración de justicia y fortalecer la eficiencia en la gestión jurisdiccional. Asimismo, buscan promover la transparencia en el desempeño de los magistrados, optimizar los tiempos de respuesta judicial, detectar oportunamente posibles irregularidades y asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales en beneficio de los justiciables.

La ODANC Piura reafirma, a través de estas acciones de control, su compromiso con una justicia célere, eficiente y transparente, orientada al servicio de la ciudadanía.

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