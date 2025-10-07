En nueve meses el Módulo de Ejecución de Piura superó su meta de producción anual en un 44%

Producto de un trabajo conjunto y articulado, el Módulo de Ejecución de Apoyo a la Función Jurisdiccional de Piura tiene un indicador de 144% de producción respecto a la meta anual propuesta por el Poder Judicial, lo que lo convierte en uno de los módulos con mayor productividad.

Por ello, el titular de la Corte Superior de Justicia de Piura hizo entrega de un diploma de felicitación a gran parte del equipo de trabajo de este Módulo, el mismo que se encarga de darle impulso a los procesos judiciales que se encuentran en etapa de ejecución.

Dicha entrega se realizó en el marco de los actos conmemorativos por el segundo aniversario de implementación de este módulo, donde sus integrantes también demostraron su talento para la actuación a través de la obra “Farsa y justicia del corregidor” y por medio de un baile de Saya.

Como parte de la ceremonia de aniversario, se desarrolló una sesión solmene donde las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la jueza del Juzgado de Paz Letrado de Castilla, Yolanda Rodríguez Seminario; así como el discurso de orden a cargo del juez del Cuarto Juzgado de Trabajo de Piura, Helder Luján Segura.