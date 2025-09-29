HOYSuscripcion LR Focus

Justicia itinerante benefició a cerca de un centenar de ciudadanos de Veintiséis de Octubre

La feria fue organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia en Piura, liderada por la jueza Claudia Morán, con el respaldo de la Presidencia de la Corte, a cargo del doctor David Correa.

La actividad, que benefició a la comunidad local, permitió la presentación de demandas de alimento. Fuente: Difusión.
El pasado viernes 26 de setiembre se desarrolló la novena feria nacional simultánea de justicia itinerante Llapanchikpaq justicia, esta feria benefició a la población de Veintiséis de Octubre, quienes recibieron orientación legal gratuita por parte de diversos operadores de justicia, además pudieron presentar demandas de alimentos y filiación.

La actividad contó con el apoyo y participación del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensa Pública, Policía Nacional, Ejército, entre otros.

Por parte de la Corte Superior de Piura se tuvo el apoyo de magistradas de los Juzgados de Familia de Piura y Paita, así como de los integrantes del Equipo Multidisciplinario de Familia y de la Unidad de Servicios Judiciales.

Esta feria estuvo organizada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de Piura, que lidera la jueza superior Claudia Morán Morales de Vicenzi, la misma que contó con el apoyo de la Presidencia de la Corte de Piura, a cargo del doctor David Fernando Correa Castro.

