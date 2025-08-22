HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Alta funcionaria de la Procuraduría Pública Especializada realizó visita a la CSJPI

Presidente de la Corte organizó la reunión con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y delitos contra el orden público.

La implementación de una mesa de trabajo permanente se planea para garantizar un apoyo constante. Fuente: Difusión.
En el marco de las acciones articuladas para combatir la creciente ola delincuencial que afecta a la Región, la Jefa de la Oficina de la Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado y la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público; Diana Carolina Mejía López, realizó una visita oficial a la Corte Superior de Justicia de Piura para dialogar con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Correa Castro.

La funcionaria sostuvo reunión estratégica con el objetivo de reforzar el trabajo conjunto en la persecución penal contra organizaciones criminales y actos delictivos que alteran el orden y la seguridad ciudadana.

“La visita responde a la necesidad urgente de implementar acciones legales más efectivas frente al alarmante incremento de hechos delictivos en la región. Nuestro compromiso es firme: no vamos a permitir que el crimen organizado ni ningún acto que atente contra la paz social quede impune”, señaló la jefa de la Oficina.

Entre los principales objetivos de esta reunión destacan: fortalecer la coordinación entre las entidades del sistema de justicia, evaluar los casos emblemáticos en la región vinculados a bandas criminales, extorsión y sicariato, brindar acompañamiento legal a las investigaciones en curso y reafirmar el compromiso institucional con la defensa del Estado y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Asimismo, se anunció que en los próximos días se instalará una mesa de trabajo permanente en la región para asegurar la presencia activa y constante de la Procuraduría en los casos de mayor relevancia.

Esta visita se enmarca en la estrategia nacional para enfrentar el crimen organizado, bajo un enfoque integral de prevención, investigación y sanción, y ratifica el compromiso del Estado en garantizar la seguridad de todos los peruanos.

