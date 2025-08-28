HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Judicialidad

Corte de Moquegua alcanza cifras record en la Jornada Judicial Extraordinaria 2025

La Corte Superior de Justicia de Moquegua logró un récord de 7,556 actos procesales y administrativos en un solo día durante la Jornada Judicial Extraordinaria 2025. Este resultado superó la meta inicial en un 179%.

Durante 24 horas, magistrados y personal trabajaron unidos, logrando un incremento del 79% respecto a la jornada de 2024. Fuente: Difusión.
Durante 24 horas, magistrados y personal trabajaron unidos, logrando un incremento del 79% respecto a la jornada de 2024.

En el marco de la Jornada Judicial Extraordinaria 2025, la Corte Superior de Justicia de Moquegua alcanzó un resultado histórico al registrar 7,556 actos procesales y administrativos en un solo día, superando ampliamente la meta inicial trazada.

Durante 24 horas de intensa labor, el presidente de la Corte, magistrados, personal jurisdiccional y administrativo trabajaron de manera articulada para concretar la descarga procesal. Entre los actos realizados se encuentran sentencias, autos (de vista, de archivamiento definitivo, admisorio, final, de inadmisibilidad, entre otros), vistas de causa, decretos, ingreso de expedientes, notificaciones y audiencias, además de trámites administrativos de diversa índole.

Este esfuerzo colectivo permitió un avance del 179% respecto a la meta establecida, así como un incremento del 79% en comparación con la jornada del año 2024, lo que representa 3,333 actos procesales adicionales en relación con el año anterior.

En el ámbito administrativo, la Corte también obtuvo resultados sobresalientes: se registró un total de 20,312 documentos emitidos, frente a la meta programada de 10,767. De este total, 680 documentos (3.3%) fueron gestionados a través del Sistema de Gestión Documentaria (SGD), mientras que 19,632 (96.7%) correspondieron a ingresos manuales, alcanzando así un cumplimiento del 189% de lo previsto.

Cabe resaltar que las sedes judiciales de Mariscal Nieto, Ilo, Ichuña y Omate participaron activamente en la jornada, procesando expedientes en materias penales, laborales, civiles y de familia, lo que evidencia el firme compromiso institucional con la descarga procesal y la atención oportuna a la ciudadanía.

Con esta jornada, el Poder Judicial reafirma su compromiso de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de celeridad, transparencia y eficiencia, contribuyendo a la reducción de la carga procesal y al fortalecimiento del servicio judicial en beneficio de la población de Moquegua.

