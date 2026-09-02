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Corte de La Libertad desarrolla conferencia sobre los elementos esenciales del proceso laboral

La actividad académica se realizó por el XVI aniversario de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y reunió a integrantes de la Corte de La Libertad.

Juez supremo Víctor Castillo León durante conferencia sobre proceso laboral. Foto: difusión.
Juez supremo Víctor Castillo León durante conferencia sobre proceso laboral. Foto: difusión.
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En el marco del XVI Aniversario de la Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, se desarrolló, de manera virtual, la conferencia magistral “Elementos esenciales del proceso laboral”, a cargo del juez supremo titular Víctor Antonio Castillo León.

Durante la actividad, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, expresó su agradecimiento al doctor Castillo León por su permanente disposición para compartir sus conocimientos en materia laboral, contribuyendo así a la formación y actualización de los participantes.

PUEDES VER: La Libertad: más de 150 operadores participaron en jornada sobre flagrancia delictiva | La Libertad | La República

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Asimismo, destacó su especial vínculo con esta Corte, institución que fue su casa durante varios años antes de asumir como juez supremo, y valoró que, pese a sus nuevas responsabilidades, mantenga siempre presente a la Corte de La Libertad y continúe compartiendo con sus integrantes su experiencia profesional

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