Más de 100 profesionales de Cuna Más se capacitan sobre violencia familiar en Lambayeque

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque organizó una jornada completa que incluyó temas sobre mecanismos de denuncia. Foto: difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque organizó una jornada completa que incluyó temas sobre mecanismos de denuncia. Foto: difusión.

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El marcado interés por esta actividad se reflejó en la masiva asistencia registrada, que permitió llenar por completo el auditorio, convirtiendo la jornada en un importante espacio de aprendizaje y articulación entre el Poder Judicial y los profesionales que desarrollan labores de acompañamiento y atención a las familias.

Más de 100 profesionales del Programa Nacional Cuna Más de Lambayeque participaron en la capacitación especializada presencial sobre violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, desarrollada este 25 de agosto por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en el auditorio de la sede Manuel Huangal Naveda.

El marcado interés por esta actividad se reflejó en la masiva asistencia registrada, que permitió llenar por completo el auditorio, convirtiendo la jornada en un importante espacio de aprendizaje y articulación entre el Poder Judicial y los profesionales que desarrollan labores de acompañamiento y atención a las familias.

La capacitación especializada reunió a especialistas del ámbito judicial, psicológico y de gestión, quienes compartieron conocimientos y herramientas orientadas a facilitar una actuación adecuada y oportuna frente a posibles situaciones de violencia.

Durante la jornada, especialistas compartieron herramientas y conocimientos sobre el uso de canales de denuncia. Foto: difusión.

La Dra. Magali Soto Bardales, jueza del Décimo Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, subespecializado en violencia, desarrolló el tema “Instruir en el uso de los canales de denuncia y la ruta de atención que sigue el Poder Judicial”, brindando información sobre los mecanismos de denuncia y el recorrido que sigue una situación de violencia dentro del sistema de justicia.

A su turno, el Dr. Willy Arnaldo López Fernández, juez provisional del Décimo Cuarto Juzgado de Familia subespecializado en violencia, abordó los “Alcances y la ejecución de las medidas de protección de urgencia bajo la Ley N.° 30364”, explicando aspectos vinculados a las medidas destinadas a brindar protección a las víctimas.

Desde una perspectiva psicológica, el Psi. Brian Daniel Díaz Zúñiga, coordinador del Equipo Multidisciplinario del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, dirigió la “Dinámica de activación corporal consciente”, generando un espacio participativo para los asistentes.

Asimismo, el Mg. Albert Yasmani Huamán Córdova, coordinador del Servicio de Acompañamiento a Familias, desarrolló el tema “Establecer un canal ágil de articulación entre las alertas del Programa Cuna Más y la respuesta del Poder Judicial”, resaltando la importancia de una comunicación rápida y coordinada ante situaciones que puedan requerir intervención judicial.

Finalmente, la abg. Blanca Cavero Laca, administradora del Módulo Judicial Integrado de Violencia de Lambayeque, presentó el tema “Estructura, competencias y alcances del Módulo Judicial Integrado de Violencia de Lambayeque”, acercando a los participantes al funcionamiento y los servicios que brinda esta instancia especializada.

La presencia de más de un centenar de participantes y el lleno total del auditorio reflejaron el interés de los profesionales de Cuna Más por contar con mayores herramientas para identificar situaciones de riesgo, orientar adecuadamente a las familias y conocer los canales de atención disponibles.

Con este tipo de actividades, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque genera espacios de capacitación dirigidos a quienes cumplen un papel cercano a las familias, promoviendo una actuación articulada y oportuna frente a situaciones de violencia y facilitando el acceso de las personas a los servicios de justicia.