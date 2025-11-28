HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de La Libertad logra recaudar más de un millón de soles en multas y ocupa primer lugar a nivel nacional

La Corte Superior de Justicia de La Libertad se posiciona en el primer lugar a nivel nacional, recaudando más de 1’100,000 soles en cobranza de multas.

Esta recaudación fortalece el presupuesto judicial, permitiendo la ejecución de proyectos. Fuente: Difusión.
Una vez más, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ocupa el primer lugar a nivel nacional, al lograr recaudar más de 1’ 100 000 soles en la gestión de cobranza de multas. Este trabajo, realizado por la Secretaria de Cobranza de Multas, ha permitido que La Libertad se consolide como una de las regiones más eficientes del país, en el ámbito judicial.

La secretaria del área de Cobranza de Multas, abogada Yessica Jones Yon, expresó que este primer lugar resume no solo el esfuerzo y la dedicación de las integrantes de dicha oficina, sino también denota el compromiso que han adoptado con la gestión actual de la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez, para seguir contribuyendo a la mejora del servicio de justicia.

Además, mencionó que el dinero recaudado por esta área coadyuva a que la Corte de La Libertad pueda contar con un mayor presupuesto para implementar y ejecutar los proyectos que se diseñan para fortalecer el sistema de administración de justicia a favor de los usuarios.

Por otro lado, manifestó que las sanciones que la oficina de Cobranza de Multas ejecuta provienen de disposiciones impuestas por los jueces de toda la región, a nivel jurisdiccional, a fin de garantizar el cumplimiento de los mandatos u obligaciones impuestos durante la atención de los procesos, coadyuvando de esta manera, al restablecimiento del respeto de los derechos de las personas vulneradas.

Finalmente, la doctora Jones Yon explicó el procedimiento de la cobranza y expresó que, junto a su equipo, están implementando diferentes medidas y acciones para lograr que tanto las personas naturales como jurídicas cumplan con el pago de las multas impuestas.

Por su parte, la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, felicitó el trabajo realizado por el equipo de la Secretaría de Cobranzas y las instó a continuar sumando esfuerzos para generar mayores oportunidades de crecimiento y fortalecimiento del servicio en nuestra región.

