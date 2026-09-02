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Corte de La Libertad conmemora 16 años de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

La ceremonia destacó el compromiso de la familia judicial para consolidar una justicia laboral más célere, oral, transparente y cercana a la ciudadanía.

Corte de La Libertad conmemoró 16 años de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Foto: difusión.
Corte de La Libertad conmemoró 16 años de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Foto: difusión.
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La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y titular del ETI Distrital Laboral, Cecilia Milagros León Velásquez, encabezó la ceremonia conmemorativa por el XVI Aniversario de la Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Durante su discurso, la titular de la Corte de La Libertad expresó su reconocimiento a la familia judicial del Módulo Corporativo Laboral por su compromiso, dedicación e identificación institucional, destacando que estos esfuerzos han contribuido a consolidar la reforma y a impulsar su mejora continua hacia una administración de justicia cada vez más eficiente y de excelencia.

PUEDES VER: Unidad de Flagrancia de Trujillo cumple 2 años con trabajo articulado contra el delito | La Libertad | La República

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Asimismo, señaló que estos 16 años de implementación representan un proceso de transformación, aprendizaje y adaptación, pero, sobre todo, reflejan el firme compromiso de la institución con la construcción de una justicia laboral más célere, oral, transparente y cercana a la ciudadanía.

En esta ceremonia participaron los jueces superiores titulares Víctor Malca Guaylupo y Javier Reyes Guerra, así como los magistrados especializados y de paz letrado, además del personal jurisdiccional y administrativo que integra esta especialidad.

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