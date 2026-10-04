Resultados Elecciones 2026: ONPE habilita link oficial para seguir el conteo de votos EN VIVO

La ONPE activó su plataforma para consultar los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se llevaron a cabo el 4 de octubre.

La ONPE activó su plataforma para consultar los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se llevaron a cabo el 4 de octubre. Foto: Andina/Composición LR

La ONPE habilitó su plataforma oficial para consultar los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas este domingo 4 de octubre. El sistema permite revisar el avance del conteo de votos según la región, provincia y distrito que seleccione cada usuario.

La herramienta también presenta el estado de las actas y registra la hora de la última actualización oficial. De esta manera, los ciudadanos pueden acceder a la información correspondiente a las elecciones regionales, municipales provinciales y municipales distritales desde una misma plataforma.

¿Cómo consultar los resultados de las Elecciones 2026 en el portal oficial de la ONPE?

Selecciona tu ubicación: al ingresar al portal aparece una ventana para personalizar la presentación de los resultados. Allí se deben elegir la región, provincia y distrito que se desea consultar.

al ingresar al portal aparece una ventana para personalizar la presentación de los resultados. Allí se deben elegir la que se desea consultar. Pulsa “FILTRAR”: después de completar los tres campos geográficos, el usuario debe seleccionar el botón “FILTRAR” para acceder a los resultados correspondientes a la jurisdicción elegida.

después de completar los tres campos geográficos, el usuario debe seleccionar el botón para acceder a los resultados correspondientes a la jurisdicción elegida. Elige el tipo de elección: la plataforma cuenta con diferentes pestañas, entre ellas Resumen General, Elecciones Regionales, Elecciones Municipales, Participación Ciudadana, Actas, Información y Alcance electoral .

la plataforma cuenta con diferentes pestañas, entre ellas . Ingresa al apartado correspondiente: según la información que se busca, se puede seleccionar la elección regional o alguno de los módulos municipales disponibles para consultar los resultados.

según la información que se busca, se puede seleccionar la elección regional o alguno de los módulos municipales disponibles para consultar los resultados. Revisa el reporte: la cabecera de cada consulta muestra el tipo de elección y los datos correspondientes a la circunscripción seleccionada.

la cabecera de cada consulta muestra el tipo de elección y los datos correspondientes a la circunscripción seleccionada. Consulta otra jurisdicción: la plataforma permite modificar la región, provincia o distrito desde los selectores de ubicación para revisar los resultados de otra localidad.

¿Qué significan las actas contabilizadas, pendientes y para envío al JEE?

La plataforma de la ONPE muestra el avance del procesamiento mediante diferentes estados de las actas electorales. El apartado de Actas contabilizadas indica el porcentaje que ya fue incorporado al cómputo mostrado por el sistema. También se informa el número total de actas correspondiente a la circunscripción consultada, lo que permite identificar cuánto representa el avance registrado frente al universo de documentos.

El reporte diferencia además entre actas contabilizadas, actas para envío al JEE y actas pendientes. Las primeras corresponden a las que ya aparecen procesadas en el sistema; las que figuran para envío al JEE corresponden a documentos que tienen ese estado dentro del reporte; mientras que las pendientes todavía no han sido incorporadas al cómputo. La plataforma también señala la fecha y hora exactas de su última actualización, un dato necesario para identificar el momento al que corresponde la información visible.